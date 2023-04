Gratis se ganó una polémica de proporciones Marvel Studios, todo esto tras las acusaciones de violencia doméstica a Jonathan Majors, actor que encarna a Kang El Conquistador en el UCM.

El personaje debutó en el cine en Ant-Man 3, que fue de lo poco rescatable de la cinta ante muchas críticas negativas. De hecho el villano, que cuenta con miles de variantes según la historia en los cómics, será el gran antagonista de los Vengadores en la Fase 5 y 6; de hecho protagonizará Avengers: The Kang Dinasty.

El problema es que ante las acusaciones a Majors, hoy Marvel y especialmente Disney está en una disyuntiva si recasteará o no al personaje tras el riesgo que puede significar respaldar al actor a pesar de los problemas en su vida privada.

En otras circunstancias también han recasteado personajes de Marvel Studios sin mayores consecuencias, pero nunca como hasta ahora con un personaje que será el gran protagonista de las próximas cintas.

¿Suena un reemplazo?

Hace unos días se filtró según Deadline que Marvel ya estaría mirando actores para recastear al personaje, aunque oficialmente aún no toman ninguna decisión sobre si se mantendrá o no Majors en el papel. Y tal véz esperan que se aclare primero la polémica antes de sacar al actor.

Pero sí hay un actor en la mira según el citado medio y es Damson Idris, de 31 años y que ha participado en proyectos como Snowfall, Hijo de Nadie, Zona de Riesgo y la nueva serie de Prime Video Swarm.

Claro que por ahora son solo rumores, y pareciera ser que la estrategia de Marvel Studios será esperar que el caso de Jonathan Majors avance. De hecho este mismo año el actor está anunciado para estar en la segunda temporada de Loki en Disney Plus., sin noticias por ahora de regrabaciones.

¿Qué otros actores podrían interpretar a Kang?

En RedGol hicimos un análisis y proponemos algunos nombres que podrían ser candidatos para reemplazar a Jonathan Majors, sobre todo con la elección que ya tuvo Marvel de tener a un actor afroamericano, cercano a los 30 años y que difícilmente cambie. Claro que como son solo propuestas, nos tomamos la libertad de jugar un poco con quién podría ser el nuevo Kang.

1. Dwayne Johnson

Aunque la Roca ya tiene 50 años, digamos que no se le notan mucho. Fanático de los superhéroes pero decepcionado tras el fracaso de Black Adam y su futuro en el DCU, Johnson podría ser reencantado para volver a este mundo justamente con el rol de Kang. Físicamente podría ser un Conquistador aún más imponente, aunque no goza de la calidad actoral que quizás otros candidatos.

2. John Boyega

El actor de Titanes del Pacífico y las nuevas cintas de Star Wars cumple con la edad (31 años) y ha sido destacado en otros roles de acción, por lo que podría ser una buena alternativa. ¿El problema? Boyega ha tenido polémicas con Disney tras sus críticas a su rol en las cintas de la Guerra de las Galaxias en torno a lo racial.

3. Daniel Kaluuya

Kaluuya no tiene nada que envidiarle a Majors si se trata de actuación, y es que el actor se ha llevado todos los aplausos en sus actuaciones en las cintas de Jordan Peele como Get Out y Nop. ¿En contra? Daniel tuvo un rol menor en Black Panther. Pero amigos esto es el Multiverso, podría funcionar.

4. Michael B. Jordan

Si ya sé, Jordan ya tuvo un destacado rol en Marvel como Killmonger en Black Panther 1 y 2; pero considerando que el personaje ya no está entre nosotros, sería lindo soñar con que el multiverso también haga de las suyas aquí. Además, díganme que no les gustaría ver a Michael como un nuevo villano en el cine.

5. Will Smith

Así es señoras y señores, el regreso triunfal de Smith tras ser ampliamente criticado en los Oscars 2022 por golpear a Chris Rock y con un premio de la Academia fresquito. Aunque sobrepasa la edad de Majors y ya tiene 54; Will está como el vino y podría tener su revancha tras estar en las sombras este último año.

No olvidar que Smith tuvo un rol en el mundo de los superhéroes como Deadshot en Suicide Squad, siendo lo más rescatable de la película junto a Margot Robbie como Harley Quinn. ¿Qué opinas?