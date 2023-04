Jonathan Majors fue arrestado en marzo por una agresión a su expareja, el actor que salió recientemente en Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania actualmente ve complicada su carrera luego de que personas que forman parte de la industria lo trataran como abusador y psicópata.

Mientras tanto Marvel Studios no se ha pronunciado al respecto sobre el futuro de Majors y su personaje de Kang el Conquistador en el estudio, todo esto mientras se reporta que el actor ha perdido varios proyectos.

Despedido de múltiples proyectos

Debido a la polémica en la que se ve sumido el actor ya se han revelado que Majors ha perdido varios proyectos y de hecho fue desvinculado Entertainment 360 y The Lede Company, empresas que estaban a cargo de su imagen.

Además, Valentino también cortó relaciones con el actor y según lo indicado por Deadline Majors tampoco formará parte de “The Man in My Basement”, donde iba a compartir pantalla con Willem Dafoe y también fue rechazado para participar en la cinta Otis y Zelma, una biopic de Otis Redding.

Asimismo el equipo de beisbol Texas Ranger decidió no contar con su participación en la campaña publicitaria de la temporada 2023-2024.

Por el momento Marvel Studios no se ha referido a la polémica ni a la continuidad del actor como Kang el Conquistador, pero según varios insiders el estudio ya estaría contemplando su reemplazo.

¿Una demanda?

Según un reporte de la revista Variety, múltiples víctimas de abuso por parte de Jonathan Majors estarían ayudando a las autoridades presentando pruebas contra el actor y una de ellas, la que sería la primera presunta víctima, trabajaba en “Ant Man and the Wasp: Quantumania”.