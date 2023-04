El intérprete estaría ganando una suma similar a la de Robert Downey Jr., sin embargo, aun no se sabe que pasará con los escándalos que giran al rededor del actor. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

En años anteriores, el actor Jonathan Majors, se presentó como una de las estrellas del cine más prometedoras de Hollywood, con una serie de papeles de alto perfil en el horizonte. Además, tras su actuación como "Kang"en los films Loki y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, todo apunta a que este personaje será el nuevo rostro para las futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel, lo que sería confirmado por reportes que señalan a Majors, como posible elenco en Avengers: The Kang Dynasty, la cual se estrenará en cines en mayo de 2025. Por ese mismo lado, también se reveló el salario que recibiría por el papel. Conoce a continuación cuánto dinero ganaría el artista.

¿Cuándo dinero Jonathan Majors por ser Kang en las futuras películas de Marvel?

Según el reporte de Variety, Majors ganará una cantidad considerable de dinero equivalente a US$20 millones, siendo un monto que incluye la compensación final. Con ese monto, el actor se convertiría en uno de los intérpretes mejor pagados de la MCU, sólo por detrás de los US$75 millones recibidos por Robert Downey Jr. Esta cantidad apunta a que el plan era colocar a Kang como la nueva cara del MCU.

Por ese mismo lado, el escritor de Avengers 5, Jeff Loveness , ha confirmado que Kang será el protagonista de la película, sin embargo, dada la controversia que rodea al actor, es posible que Marvel Studios deba evaluar de forma más aguda, si Majors sigue siendo el elemento que la franquicia necesita para seguir cosechando éxitos en años posteriores.

¿Cuál es la polémica que gira alrededor de Jonathan Majors?

En estos momentos, el actor se encontaría bajo una denuncia de violencia física por parte de una mujer y en proceso de investigación.

Majors fue arrestado por una llamada que realizó un vecino del vecindario donde reside, y actualmente se encontraría bajo la lupa de la justicia. Además, según reportes, han hablado más mujeres que afirman violencia por parte de Jonathan.

"Jonathan Majors es inocente y no ha abusado de nadie", dijo su abogada, Priya Chaudhry, en un comunicado enviado a CNN por correo electrónico. "Hemos proporcionado pruebas irrefutables al fiscal del distrito de que los cargos son falsos. Confiamos en que será totalmente exonerado".

La denuncia de marzo contra Majors no registra el nombre de la denuncuante, pero afirma que la golpeó "en la cara con la mano abierta, causándole un dolor considerable y una laceración detrás de la oreja".

También afirma que "le puso la mano en el cuello, causándole hematomas y un dolor considerable".

"El señor Majors niega completamente haber agredido a la mujer", dijo Chaudhry a CNN en españo, durante un comunicado el mes pasado. "Alrededor de las 11 de la mañana del 25 de marzo de 2023, Jonathan Majors llamó al 911 preocupado por la salud mental de la mujer. La policía llegó con los paramédicos, como es el procedimiento estándar, y arrestó al Sr. Majors debido a un protocolo de la policía de Nueva York que requiere el arresto en ciertas circunstancias".

Por tanto, Marvel deberá elegir con el paso de los días si el actor seguirá teniendo el papel del villano Kang.