Ant-Man and The Wasp: Quantumania es de los estrenos más recientes de Marvel Studios que se suma al Universo Cinematográfico de Marvel y que además abre la Fase 5 del UCM.

Pero eso no es todo ya que la película también nos presenta oficialmente a Kang, el villano principal de la Saga del Multiverso que se viene gestionando desde la Fase 4 y que vimos por primera vez en el final de la temporada 1 de Loki.

¿Realmente murió?

CUIDADO: A continuación hay spoilers de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, si no has visto la película por favor no continúes leyendo.

Como vimos en Loki, Kang es una de las tantas variantes del mismo personaje interpretado por Jonathan Majors y que en esa serie conocimos como “He Who Remains”, por lo tanto la muerte de Kang el Conquistador en Ant-Man 3 no genera ninguna victoria para nuestros héroes.

Aunque, últimamente la regla de los fans de Marvel de “sin cuerpo no hay muerte” ha resurgido nuevamente debido a la muerte de este personaje y es que en la cinta pudimos ver como fue “absorbido” por su fuente de poder, algo similar a lo que paso con Yellowjacket en Ant-Man 1, donde Darren Cross no murió sino que se transformó en MODOK en el Reino Cuántico.

Esto generó que los fanáticos se preguntaran si es que El Conquistador está realmente muerto o no, lo que el mismo director respondió en una reciente entrevista con The Wrap.

“Bueno, creo que esa es la verdadera pregunta. Creo que ven a Scott Lang cuestionándose al respecto. Y creo que, ustedes saben, yo en realidad no sabía que había una dura y rápida regla que dice que si no ves el cuerpo, eso no significa…” mencionó al medio.

Al ser presionado nuevamente sobre la pregunta Reed respondió que “Tú no quieres saber la respuesta a la pregunta. En realidad no quieres una respuesta a esa pregunta. Crees que sí, pero no”.

Finalmente esto nos deja exactamente en el mismo lugar, considerando que no hay cuerpo siempre existe la posibilidad de que El Conquistador vuelva, aunque seguramente no volverá solo ya que las demás variantes también tendrán una pelea con los héroes de Marvel en “Avengers: The Kang Dynasty”.