En la Comic de Sao Paulo, Disney presentó un nuevo adelanto de Ant-Man and the Wasp: Quantumania en donde vuelve a aparecer Kang como el gran villano de la película.

¡Todo su legado! Ant-Man and the Wasp: Quantumania estrena electrizante nuevo tráiler

Las sorpresas de Marvel no se terminan y en la Comic Con de Sao Paulo presentó los tráilers de Guardians of the Galaxy VoL 3 y de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Este último tiene una duración de 2:07 minutos y presenta algunos nuevos pasajes que se podrán ver en la película que dará inicio a la fase 5 del MCU.

En el video se muestran principalmente imágenes del recorrido de Scott Lang como Ant-Man en sus dos primeras películas y en Avengers Endgame, para luego mostrarnos algunos pasajes que ya habíamos visto y otros nuevos de la película en la que el personaje se adentrará al mundo cuántico en donde tendrá que verse las caras con Kang, quien ya apareció en la serie de Loki.

Revisa el trailer completo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

¿De qué tratará la Ant-Man 3?

El nuevo tráiler no deja grandes certezas de la trama que tendrá Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero como ya se sabía, Scott Lang viaja al mundo cuántico junto a su hija Cassie Lang, a quien ya vemos como una adolescente.

También son enviados a este mundo miniatura La Avispa (The Wasp) Hope Van Dyne y sus padres, Hank Pym y Janet Van Dyne, quien ya estuvo atrapada anteriormente en el mundo cuántico.

Dentro de esta dimensión, parece ser que Ant-Man tendrá serios problemas con Kang, quien asoma como el villano de la película y como el gran rival que tendrán los Vengadores en las próximas películas de Marvel, como anteriormente lo fue Thanos.

En el tráiler se ve que Kang amenaza a Scott y le advierte: "Tu realidad, todo a lo que te estás aferrando, yo sé cómo termina. Estás fuera de tu liga", en un tono amenazante que hace presagiar una gran batalla contra este temible villano.

Esta es la primera película de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y será parte de la saga multiversal que ya estamos viendo en Marvel. Además, es el primer filme luego de Black Panther: Wakanda Forever que a más de alguno sacó una lágrima.

¿Cuándo se estrena Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Ant-Man 3 se estrenará el 17 de febrero de 2023 y seguramente en las próximas semanas y meses veremos nuevos adelantos de la película que nos permitan visualizar un poco más de unos de los estrenos más esperados de Marvel.