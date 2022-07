Marvel Studios tiene todo planeado para los próximos años en los cines y el streaming. Y es que tras el anuncio en la San Diego ComicCon, el UCM tiene un futuro bastante encaminado.

Con películas como Thunderbolts y Captain America: New World Order; y series anunciadas como la de Daredevil: Born Again; Kevin Feige dejó locos a los fans. Pero también por el anuncio de las próximas películas de los Vengadores en 2025, las que llevarán el nombre de The Kang Dynasty y Secret Wars.

Justamente el primero de estos títulos produce dudas en los fanáticos de las últimas películas de Avengers, todo enfocado en quién es Kang.

Lo cierto es que ya está anunciado que Kang El Conquistador será el villano de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, llevando el papel el actor Jonathan Majors, conocido por películas como Más Dura Será la Caída y la serie Lovecraft Country. Pero ojo, porque este personaje ya fue anunciado en la serie Loki.

En el UCM:

Kang El Conquistador fue presentado por primera vez en la serie Loki, con una pequeña aparición como una estatua que hacía entender que era el nuevo líder de la TVA, organización que cuida la línea del tiempo.

Esto sucedió a que luego de que Sylvie, variante de Loki, matara a Aquel que permanece (guardián del tiempo y líder de la TVA). Esto cambió las cosas en la línea del tiempo y dejó que una de las variantes más malignas de este hombre interpretado por Jonathan Majors controlara la TVA.

Como explicamos, Kang será el villano de Ant-Man and the Wasp 3 y se lo encontrarán seguramente en el Reino Cuántico.

Como Kang no había aparecido hasta los acontecimientos de la serie Loki, la que se ubica después de los hechos de Endgame; todavía hay mucho para entender en cuanto a su personalidad y cómo actuará en el UCM, pero al controlar el tiempo y conocer el Reino Cuántico, se muestra como una amenaza incluso más fuerte que el propio Thanos.

Y es que como vimos en Loki, las Gemas del Infinito son solo pisapapeles en la TVA, y Kang podría tener un poder inimaginable que veremos en Ant-Man 3, en la segunda temporada de Loki y en la ya anunciada Avengers: The Kang Dynasty.

En los cómics:

Al igual que como se presenta en la serie Loki, Kang ha tenido muchas versiones de él mismo durante el tiempo, pero su versión de El Conquistador es el más conocido y que tiene como habilidades su gran intelecto, fuerza y conocimiento sobre viajes en el tiempo o dimensiones.

Su nombre real es Nathaniel Richars, quien nació en el siglo XXX y aunque no es claro, se habla de que es descendiente de Reed Richards (Mr. Fantástico), pero también de Doctor Doom. El personaje es una creación de Stan Lee y Jack Kirby.

En sus aventuras se ha enfrentado a personajes como los 4 Fantásticos y los Vengadores, viajando a diferentes épocas del tiempo y causando estragos en ellas.

Tal como dice su nombre, su misión es conquistas y lo intenta en sus diferentes viajes, utilizando tanto la tecnología del futuro como su conocimiento.