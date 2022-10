Ant-Man and the Wasp: Quatumania: ¿Cuánto falta para el estreno en cines?

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel está en pleno desarrollo y ahora es el turno de Ant-Man and The Wasp con su cotidiano director Peyton Reed y que cuenta con el guion de Jack Kirby y Jeff Loveness (Rick and Morty). La película ha publicado su trailer oficial que ha dejado anodados a sus fanáticos quienes esperan el regreso de a Scott Lang y Hope van Dyne, más conocidos como Ant-Man y la Avispa.

¿Cuándo se estrena en cines Ant-Man and The Wasp?

Si aún no sabías cuando se estrena la película, te contamos que el estreno en Chile será el día jueves 16 de febrero en las cadenas de cines.

¿Qué trata Ant-Man and The Wasp?

El trailer publicado hoy ha dejado impactados a quienes esperan esta película. Se ve que las las piezas de la historia están compuestas a propósito después de 'Vengadores: Endgame', sobre una historia que contar para Ant-Man, donde se explorará el Reino Cuántico por accidente y que trae a Kang "El conquistador" como el super villano en esta cinta.

Su director Peyton Reed señaló que "será una película más grande, más expandida, con un tono visual muy diferente a las otras dos".

Por otro lado, la película ha tenido un largo trabajo sobre post producción, puesto que terminó de rodarse en noviembre de 2021 con varios inconvenientes de por medio.

“Terminamos de filmar a fines de noviembre y creo que, sin lugar a dudas, fue el rodaje más difícil que hemos hecho. Fue el único que hicimos durante los bloqueos de Covid. Eso simplemente agrega una complicación tan increíble a hacer una película. Agrega mucho estrés”, declaró Evangeline Lilly (Hope) hace unas semanas a The Digital Fix.

¿Cuál es el elenco de Ant-Man and The Wasp?

Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope van Dyne / Wasp, Kathryn Newton

(Cassie Lang), Jonathan Majors (Kang El Conquistador) , Michael Douglas (Dr. Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) y Kathryn Newton (Cassie Lang).

En esta cinta podremos ver a mayor profundidad a nuevos personajes como Cassie Lang, hija de Scott, quien no tuvo mayor peso en las entregas anteriores.