Un bombazo fue lo que dio a conocer Adult Swimm durante la jornada de este miércoles, después de que confirmó a los fanáticos que Rick & Morty tendrá una versión en animé, que estará a cargo del director de Tower of God, Takashi Sano.

De acuerdo con lo que se ha revelado, el spinoff será una serie aparte de la principal y con una trama en solitario, aunque adaptará temas y eventos que ya se han abordado durante las cinco temporadas originales.

Sano se ganó esta posibilidad después de que fue el responsable de los cortometrajes conocidos como Rick y Morty vs. Genocider y Summer Conoce a Dios (Rick Conoce la Maldad), trabajos estrenados en las plataformas digitales de Adult Swimm y que llegaron a acumular más de 10 millones de visitas.

Rick & Morty: El Animé | ¿Cuándo se estrena y dónde ver?

Takashi Sano comentó que "las hazañas multiversales de Rick y la pandilla proponen grandes desafíos para la unión familiar, pero siempre están a la altura para superarse".

"Es una perspectiva que reafirma la vida, y Jerry no es una excepción. Estoy honrado de haber recibido una oportunidad de contar una nueva historia acerca de esta asombrosa familia. ¡Espero que disfruten sus aventuras!", añadió el director.

Rick and Morty: The Anime debutará en Adult Swim y en la plataforma de streaming HBO Max, aunque todavía no se ha revelado la fecha para el debut.