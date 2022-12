Spider-Man no Way Home está cerca de llegar a la pantalla con una versión extendida

La cinta Spider-Man: No Way Home, vuelve a la cartelera de HBO MAX, tras un año de su estreno, con un montaje extendido que incluye 13 minutos de escenas e imágenes adicionales que prometen una "versión más divertida" del film. La película del Universo Cinematográfico de Marvel, inició la Fase 4 del, reuniendo a los 3 Spider-Man vistos en pantalla grande: Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Cuándo se estrena Spider Man versión extendida?

La cinta se estrena este mes de diciembre en HBO Max.

¿Cuáles son las nuevas escenas de Spider Man versión extendida?

A continuación te revelamos 3 escenas de la nueva versión extendida de Spider Man: No way home que llega a HBO Max.

Cabe señalar que son más escenas que podrás ver en la nueva edición del film.

El agente Cleary le pregunta a Peter sobre sucesos de Spider Man: Homecoming

Su primera escena extendida muestra al agente Cleary de Control de Daños, le pregunta a Peter Parker acerca de hechos ocurridos en un ferry y en el Monumento a Washington, los cuales pasaron en la primera entrega de la trilogía: Spider-Man: Homecoming. En ese momento, nuestro Peter intenta explicar lo que sucedió y que no tenía ninguna intención en causar daños ni poner a nadie en peligro.

Aparece el hermano de Tom Holland: Harry

Durante el rodaje de Spiderman: No way home, participó el hermano del protagonista pero finalmente, el equipo de producción decidió sacar las escenas. Sin embargo, su aparición en el nuevo montaje extendido, recupera el cameo de Harry Holland como un ladrón callejero al que detiene Spider-Man. Cuando un transeúnte sugiere, de forma maliciosa, que el Spiderman y el ladrón podrían estar compinchados, Tom afirma no conocer de nada a su hermano.

El primer día de clases de Peter Parker tras la revelación de su identidad como Spider Man

Hay diversas situaciones sobre el regreso a las clases de Peter con todo el mundo sabiendo que él es el superhéroe. Tras la información que anuncia el presentador sensacionalista J. Jonah Jameson asegurándose de que todo el mundo sepa que el joven comienza un nuevo curso ese día.

Además, hay nuevo metraje con Spidey siendo hostigado en clase de gimnasia por sus compañeros de clases y profesor para trepar por la pared, y Flash Thompson firmando libros mientras MJ y Peter escapan y se dirigen a la azotea de la escuela.

Las entrevistas de Betty Brant para la televisión del instituto, son una de las secuencias más largas del montaje. Betty entrevista a varios docentes, a Flash (quien afirma haberle dado su nombre a Spìder-Man) y a su ex-novio Ned, al que cuestiona por enviar mensajes de texto a altas horas de la noche. Finalmente, Betty, logra una conversación de manera exclusiva con el mismísimo Peter Parker, preguntándole qué le diría a la araña radioactiva que le mordió si tuviera oportunidad de hablar con ella. Al escuchar esa pregunta, Peter contesta que se lo agradecería por haberle dado esos poderes.

¡Un estreno que no te puedes perder!. Si no sabes cómo suscribirte a HBO Max, haz click aquí.