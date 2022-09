Regresa Spider-Man: No Way Home al cine

Versión extendida de Spider-Man: No Hay Wome llega a Chile: ¿Cuándo se reestrena en cines?

¡Atención Fanáticos! Spider-Man: No Way Home, volverá en su versión extendida, con escenas que no vimos en primera instancia.

Esta cinta llegó a fines del 2021 a la pantalla grande, donde fue todo un éxito en taquilla.

En el filme pudimos ver lo siguiente: Luego de que se diera a conocer la identidad de Spider-Man, la vida y la reputación de Parker son puestas patas arriba. Para arreglar este asunto, Peter decide contactar a Stephen Strange para que lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia, pero a raíz de esto, se provoca una fractura en el multiverso, causando que supervillanos de otras realidades alternas.

Esta historia nos reconectó con los Spider-Man anteriores, ya que aparecen tanto los villanos como Andrew Garfiel y Tobey Maguire, junto a Tom Holland.

Recordemos que fue tanto el furor que una vez estrenada las plataformas de internet se llenaron de spoilers y reacciones, frente a la imagen cuando aparecen Tobey y Andrew, siendo un dato curioso que Garfield habría prometido que nunca más se colocaría el traje del superhéroe arácnido.

Inclusive frente al rumor de que Garfield participaría en el filme, su ex pareja Emma Stone, lo llamó para preguntarle si realmente sería parte del elenco a lo que él le dice que “No sería parte”, al tiempo de estreno Stone lo vuelve a llamar tratándolo de idiota por no haberle contado.

¿Cuándo se reestrena Spider-Man: No Way Home versión extendida?

La versión extendida, llegará este 15 de septiembre a los cines del país.