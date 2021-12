Con la última película de Spider-Man en cines, no son pocos los que quieren hacer un maratón del superhéroe.

Spider-Man | Guía para ver online todas las películas del Hombre Araña tras No Way Home

¡Atención! esta nota no tiene spoilers de Spider-Man No Way Home y solo considera información de los trailers y posters de la película previo a su estreno

Spider-Man es el tema de qué hablar esta semana en todo el mundo. Y es que el estreno de No Way Home, la tercera parte de la saga con Tom Holland, ha generado una locura total entre los fans del arácnido y las películas de Marvel Studios.

Y es que el Multiverso llegó a la película como se anunció en la previa del estreno en diferentes trailers y posters, con la aparición de reconocidos villanos de las películas anteriores del Hombre Araña como Doctor Octopus, Electro y Duende Verde.

Justamente las películas protagonizadas anteriormente con Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker, incluyendo también las de Tom Holland en esta unión entre Sony y Marvel Studios, todas puedes verlas online para realizar un maratón como se debe.

Además, te entregamos todos los streaming para ver directamente las sagas de los tres personajes, como también las películas de Marvel en las que aparece el personaje de Holland. ¡Todas las encontrarás en orden cronológico!

Spider-Man de Tobey Maguire en Sony:

The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield de Sony:

The Amazing Spider-Man (2012) HBO Max The Amazing Spider-Man: Rise of Electro (2014) Apple TV

Spider-Man con Tom Holland en el UCM

Bonus:

Spider-Man Into the Spiderverse en Amazon Prime Video

Venom 2 | Sin streaming por ahora