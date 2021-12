Spider-Man: No Way Home | ¿Cuándo y a qué streaming llegará la película?

La ansiada película de Marvel "Spider-Man: No Way Home" finalmente fue estrenada en los cines nacionales con varias sorpresas para los fans de la saga del Hombre Araña.

La cinta es uno de los estrenos más esperados del año debido a la alta expectación que hay por los regresos de personajes que han aparecido en las sagas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El tráiler de la ficción muestra a un desesperado Peter Parker que ve cómo su mundo ha cambiado abruptamente desde que se reveló su identidad secreta tras la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Esto hace que el joven vaya a pedirle ayuda a Dr Stranger (Benedit Cumberbatch) para remediar la situación, sin embargo, una falla en su hechizo hace que se produzca un quiebre en el multiverso y personajes de distintos mundos se encuentren en el de Peter Parker de Tom Holland.

Está intriga ha hecho que los fans se pregunten en qué servicio de streaming podrán disfrutar de la tercera entrega de la película y cuándo estará disponible.

¿Cuándo y a qué streaming llegará Spider-Man No Way Home?

Si bien la mayoría de las películas de MCU están disponibles de forma gratuita con suscripciones en Disney +, las sagas de Spider-Man serían la excepción. Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019) aún no se han unido al catálogo del servicio de streaming, según lo que señala el sitio Screenrant esto se debe a que son propiedad de Sony.

Agregando que si bien Disney tiene derecho a incluir a Peter Parker de Marvel en un número determinado de sus películas, no tiene derechos de distribución, los cuales son de Sony. Por lo que la cinta podría llegar primero a Starz tras su estreno en cines y VOD.

Sony hizo recientemente un acuerdo con Netflix para transmitir los estrenos a partir del 2022. Disney y Sony llegaron a otro acuerdo de licencia en abril de este año estipulando que las películas de Sony estrenadas entre 2022 y 2026 primero serán estrenadas en cine, luego un período de VOD, para luego ir al catálogo de Netflix durante 18 meses y finalmente estarán disponibles en las plataformas de transmisión de Disney. - pero esto no incluye No Way Home ya que su estreno fue en 2021, según expuesto por Screenrant.