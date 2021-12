Hace algunos meses, el propio Benedict Cumberbatch dio a conocer una noticia que no dejó muy contento a los fans. Es que a través de sus redes sociales, el protagonista de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' manifestó que la película tendría nuevas grabaciones.

Esta noticia llegó a pesar de que el director de la cinta Sam Raimi había anunciado el término de las grabaciones. Por lo mismo, la nueva producción debió atrasar su fecha de estreno que estaba contemplada en principio para el 25 de marzo de 2022.

Eso no es todo, porque además, fuertes rumores anunciaban que al término de Spider-Man: No Way Home, se podría ver el primer tráiler oficial de la película del hechicero, aunque esto no ha sido confirmado todavía.

¿Qué se conoce de Doctor Strange 2?

Además de que posiblemente veremos un primer adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en la nueva película de El Hombre Araña, otros rumores apuntan a que además de Cumberbatch y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, también podrían aparecer Agatha Harkness, Tommy Maximoff, Scarlet Witch y el villano Mefisto.

Un dato importante que se conoce es que hace un año, Kevin Feige confirmó que la seria Wandavision se conectaría con Doctor Strange 2.

¿En qué fecha se estrena?

La esperada próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel debutará el próximo mes de mayo de 2022.