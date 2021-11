Explicación Trailer Spider-Man: No Way Home | ¿Aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield?

A un mes del estreno de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel para este año, este martes la producción dio a conocer el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Este nuevo adelanto esclarece varios de los rumores y especulaciones que giraban en torno a la trama, en especial la aparición de todos los villanos del Multiverso de Spider-Man, a los que el superhéroe tendrá que enfrentarse.

Sin embargo, un punto que Marvel ha sido especialmente cauto, es sobre la participación de dos conocidos Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield, en la nueva entrega.

Pese a que el tráiler no muestra explícitamente a los anteriores Spider-Man, si existen unos detalles que darían luces de la aparición de ambos actores en algunas escenas de la nueva película.

¿Participarán Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home?

De acuerdo a The Top Comics, es casi seguro que aparecerán ambos Hombre Araña en Spider-Man: No Way Home debido a que en la escena del traíler donde se muestra a Spider-Man peleando contra Sandman, Electro y Lizard, parece que este último está llendo a atacar a otro personaje que parece invisible.

No es extraño que las productoras retiren a ciertos actores en los tráilers para evitar spoilers. Eso no es todo, porque en una escena anterior del tráiler, Doctor Octopus da cuenta que este no es el Peter Parker que él conoce.

Ante esto, se cree que a pesar que no aparecerán en toda la película, estos sí estarán presente en este acto para ayudar a Tom Holland.