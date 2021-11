¿Regresa? Horas antes del segundo tráiler, Andrew Garfield habló de Spider-Man: No Way Home

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están ansiosos ante la inminente llegada del segundo tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home. Es que son muchos los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a esta nueva cinta del Hombre Araña, que se espera se aclaren en este nuevo adelanto.

Hace algunas semanas, Marvel dio a conocer que el Multiverso está confirmado por lo que se anunció la incorporación de Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.

Otro de los puntos que tiene mayor expectativa es la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, sin embargo, en una reciente entrevista, Garfield se volvió a pronunciar respecto a eso y sentenció lo que sucederá.

¿Estará Andrew Garfield a Spider-Man: No Way Home?

En una entrevista a Today Show, el actor Andrew Garfield manifestó: "escucha, no estoy en la película. Me encanta Spider-Man, siempre ha sido así, estoy muy feliz de haber interpretado el papel. Estoy muy emocionado por ver lo que hacen con la tercera". Agregó que le gusta Tom Holland, el director Jon Watts y los productores, pero negó que estará en la cinta.

Esto se suma a las palabras de Holland cuando hace unos días comentó que ni Maguire ni Garfield estarán presente en la película.

Por lo tanto, no queda más que esperar al estreno del nuevo tráiler de la película para despejar algunas dudas o esperar al debut de Spider-Man: No Way Home el próximo 17 de diciembre del presente año.