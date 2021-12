Venta de entradas Spider-Man: No Way Home | ¿Quedan entradas? Revisa cómo y dónde comprar

Esta nota NO CONTIENE Spoilers

Se acabo la espera. Este miércoles 15 de diciembre finalmente es el preestreno de “Spider-Man: No Way Home”, la película más esperada del UCM en el último tiempo que promete dar vida al tan esperado multiverso.

La tercera entrega de la película de Tom Holland trae de vuelta a villanos de realidades alternas, como Dr. Octopus, el Duende Verde, Elektro, SandMan y Lagarto. Esto, luego de que Peter Parker pidiera ayuda a Dr. Strange para volver a esconder su identidad como Spider-Man, después de que esta fuese revelada por Mysterio en la película anterior.

¿Podrán ver también de vuelta los fanáticos de Marvel a Tobey Maguire y Andrew Garfield? Sobre eso no ha habido confirmación y la única forma de averiguarlo, sin incluir spoilers, es yendo al estreno de “Spider-Man: No Way Home”.



¿Quedan entradas para Spider-Man: No Way Home?

Las entradas para el prestreno (15 de diciembre) y el estreno (16 de diciembre) comenzaron a venderse hace algunas semanas y lamentablemente están agotadas en todos los cines del país.

Sin embargo, ya se habilitaron entradas para para los días siguientes tanto en Cinemark, CineHoyts y Cineplanet. Puedes comprarlas desde ya.

Haz clic AQUÍ para comprar entradas en Cinemark.

Haz clic AQUÍ para comprar entradas en CineHoyts.

Haz clic AQUÍ para comprar entradas en Cineplanet.