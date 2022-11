Revelan por qué Namor, el villano de Black Panther, no puede tener su propia película en el UCM

Black Panther: Wakanda Forever llegó hace algunos días a la pantalla con una emotiva y atractiva historia que presentó a nuevos aliados y la introducción de un impresionante nuevo villano: Namor, interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

Este personaje ha estado presente en los cómics desde hace mucho tiempo, sin embargo, recientemente los fans pudieron verlo por primera vez en la pantalla, con una historia entrega luces de una posible entrega en solitario del antagonista. Sin embargo, todo esto no ocurrió al azar y los productores de la película revelaron las causas.

Namor en el Universo Cinematográfico de Marvel

Por temas legales, el personaje no puede tener una película independiente en Marvel. Así lo expresó a The Wrap, Nate Moore, quien señaló: "Él puede regresar", pero no como titular, ya que al igual que Hulk, Universal Pictures posee los derechos del personaje.

Por lo mismo, Namor no puede aparecer en material de marketing o carteles, a menos de que sea parte de una serie de pósters como en Wakanda Forever, por temas de derecho de autor.

Moore agregó: "Realmente no había cosas que no pudiéramos hacer desde la perspectiva del personaje para él, lo cual es bueno porque claramente, nos inspiramos mucho en el material original, comenzó señalando.

Para luego agregar: "pero también hicimos algunos cambios importantes para anclarlo realmente en ese mundo. en una verdad en la que la publicación nunca aterrizó, diría yo, de una manera importante”.

Black Panther: Wakanda Forever

En la nueva cinta, Wakanda se encuentra lidiando con la muerte de su rey, quien falleció debido a una misteriosa enfermedad la cual Shuri (Letitia Wright) cree que pudo revertirse con las hierbas en forma de corazón.

Tras un salto temporal de un año, Wakanda se encuentra en tensión con las otras naciones, además de enfrentar a un nuevo y poderoso enemigo llamado Namor. Es por eso que un nuevo Black Panther debe surgir y tomar el lugar que dejó el Rey.

Revisa el tráiler a continuación.