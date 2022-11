Black Panther: Wakanda Forever llega esta semana a la cartelera cinematográfica de Chile y Latinoamérica. La nueva película de Marvel no sólo será el fin para el duelo por Chadwick Boseman y la revelación sobre cómo se contará una historia ya sin T'Challa, sino que también presenta a un nuevo personaje crucial para el MCU, el mutante Namor, interpretado en esta oportunidad por Tecnoch Huerta, quien se refirió recientemente al trabajo que tuvo que hacer para desarrollar el personaje.

Ahora la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

Black Panther: Wakanda Forever | ¿Cómo fue convertirse en villano para la nueva película de Marvel?

En una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , que el actor Tenoch Huerta habló con mayor libertad sobre lo que fue el proceso creativo para llevar a la vida a Namor en esta secuela.

"Es complicado cuando tienes un personaje como este, porque eres el antagonista", resaltó el actor oriundo de México.

Y añadió: "Vas a destruir algo que es envidiable, no solo en la historia... Mucha gente se siente identificada con Wakanda y me incluyo... Con la narrativa, la representación y todo. Entonces, ahora tengo que jugar al chico malo que destruye o trata de destruir ese legado".

"Al mismo tiempo, creo que Ryan encontró una manera para que el guión fuese muy humano, al justificar por qué la gente hace este tipo de cosas. No significa que esté bien o no, si es correcto o no. Pero ¿te lo explica? Sí. Tal vez no sea una excusa, pero es una razón, es una explicación de por qué suceden las cosas", continuó.

Pero la reflexión de Huerta no se quedó ahí. Para el intérprete, en la película está plasmado "el por qué de que las personas elijan diferentes reacciones frente al duelo o las amenazas de la vida. Y eso es hermoso porque es humano. Entonces, tenemos estos dos personajes, tomando diferentes decisiones frente al dolor y la amenaza".

"Al mismo tiempo, comparten la misma herida, históricamente, como representación de sus culturas y como individuos. Pero el cómo resuelven el problema es sobre la base de su personalidad y su propia historia. Eso es hermoso. Ese equilibrio en una película. El cómo en una película de superhéroes tienes este equilibrio y estas capas. Es fantástico. No sucede demasiado y es agradable", remató el artista a cargo del regente de Talokan.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el próximo 10 de noviembre, con funciones de preestreno el día 9 del mismo mes.