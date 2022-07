Las expectativas en torno a las películas de Marvel siguen altas, sobre todo luego de las revelaciones que se hicieron el fin de semana en la Comic Con de San Diego, donde ya se habla de la Fase 5 y 6 del MCU. Ahora, se reveló la nómina de directores que se harán cargo de las próximas películas en el legado.

El listado de películas de aquí hasta llegar a las nuevas entregas de Avengers es largo. Antes que todo, Black Panther: Wakanda Forever llegará en noviembre de este año para cerrar la Fase 4.

Mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará en febrero de 2023 para marcar el inicio de la Fase 5, etapa que también incluye a Guardians of the Galaxy Vol. 3 (mayo 2023), The Marvels (julio 2023), Blade (noviembre 2023), Captain America: New World Order (mayo 2024), Thunderbolts (julio 2024).

Eso para luego pasar a la Fase 6 con Fantastic Four (noviembre 2024), Avengers: The Kang Dynasty (mayo 2025) y Avengers: Secret Wars (noviembre 2025).

¿Quién dirigirá Avengers: The Kang Dynasty, Blade, Captain America 4 y Thunderbolts?

Un reporte de The Hollywood Reporter desveló este martes que Destin Daniel Cretton se hará cargo Avengers: The Kang Dynasty, tras estrenar el año pasado Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Cretton tiene un acuerdo de largo aliento para crear más producciones de Marvel y además de tomar al super equipo, también está desarrollando una serie enfocada en Wonder Man, en conjunto con el guionista de Brooklyn Nine-Nine, Andrew Guest. A eso se suma obviamente una secuela de la exitosa Shang-Chi.

A ese gran anuncio se suma que Bassam Tariq (Mogul Mowgli) es el responsable de dirigir Blade, con Mahershala Ali en el rol protagónico; Julius Onah (Luce) estará a cargo de Captain America: New World Order, con Anthony Mackie en el rol del Capi; y Jake Schreier (Paper Towns) encabezará la recientemente anunciada Thunderbolts.