Marvel Studios está preparando con mucha cautela sus películas. Ahora, se dio a conocer que reclutó a un aclamado guionista para escribir su reinicio cinematográfico con la cinta “Blade”. Descubre quién es el escritor y detalles del film a continuación.

Escritor de importante serie de HBO se suma a Blade, lo nuevo de Marvel

Según señala The Hollywood Reporter, Nic Pizzolatto, el creador de True Detective, será el encargado de escribir la película de Blade protagonizada por Mahershala Ali.

El medio indica que, Pizzolatto actualmente está trabajando sobre el guión de Blade que realizó Michael Starrbury (When They See Us). Todo al mismo tienpo que, el estudio fílmico de Marvel buscaría comenzar la producción del largometraje durante mayo en Atlanta bajo la dirección de Yann Demange (Lovecraft Country).

Así mismo, su protagonista, Mahershala Ali, no sería la primera vez que se adentre en el Universo Cinematográfico Marvel. Ya había sido voz del tío Aaron de 'Spider-Man: Un nuevo universo' e interpretado al villano de la primera entrega de 'Luke Cage', lo que parece indicar que las series de Netflix que hablan sobre los Defensores ya no se encuentran dentro del canon del UCM. Este será, sin embargo, su primer papel como un héroe protagonista.De ese mismo modo, los seguidores de los cómics, ya están imaginando cómo puede verse Ali como el cazavampiros.

¿Cuál es la sinopsis de Blade?

Aún no existe una descripción oficial.

¿Cuándo se estrena Blade?

Hasta el momento, el estreno de Blade está fijado para septiembre de 2024.