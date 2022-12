¿Aun sin Netflix?. No te preocupes, te contamos todo el proceso para adquirirlo en nuestro país.

Si eres cinéfilo o cinéfila ¿Cómo no vas a tener una cuenta de Netflix? Pues, si no sabes como suscribirte al servicio streaming. Red Carpet, te brindará todas las indicaciones que necesitas para que puedas contratar la plataforma con éxito. Quedarás sorprendido por todos los títulos y contenido diverso que posee el sitio.

¿Cómo suscribirme a Netflix en Chile?

El proceso es bastante sencillo.Cuando seas usuario del sitio, se te cobrará una vez por mes en la fecha de suscripción. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos. Además, se brinda la facilidad de total libertad para cambiar de plan o cancelar online cuando quieras si decides que la plataforma no es lo que buscabas.

La información señalada en el sitio describe lo siguiente:

Desde Android:

Debes visitar netflix.com/signup desde un navegador móvil.

Si tienes la app de Netflix de Google Play Store, puedes comenzar la suscripción desde la app.

Crea una cuenta i ntroduciendo tu email y una contraseña.

Al usar la app de Netflix para Android, recibirás un email de Netflix con un vínculo para finalizar la suscripción en Netflix.com mediante un navegador móvil o de computadora.

Selecciona el plan más adecuado para ti. Puedes pasar a un plan inferior o superior en cualquier momento.

Ingresa una forma de pago.

Desde computador:

Visita netflix.com/signup.

Selecciona el plan más adecuado para ti. Puedes pasar a un plan inferior o superior en cualquier momento.

Crea una cuenta introduciendo tu email y una contraseña.

Ingresa una forma de pago.

iPhone, iPad o iPod touch

Visita netflix.com/signup desde un navegador móvil.

NOTA: No es posible suscribirse al servicio desde la aplicación de Netflix para iOS.

Selecciona el plan más adecuado para ti. Puedes pasar a un plan inferior o superior en cualquier momento.

Crea una cuenta introduciendo tu email y una contraseña.

Ingresa una forma de pago.

Descarga la app de Netflix en un dispositivo con iOS 15.0 o superior e inicia sesión.

Smart TV y reproductores multimedia

Abre la aplicación de Netflix.

Si necesitas ayuda para encontrar la aplicación, busca en nuestro Centro de ayuda "Uso de Netflix en" y agrega la marca de tu dispositivo (Samsung, Roku, Xbox, etc.). Algunos dispositivos tienen un botón de Netflix en el control remoto.

En la mayoría de los Smart TV y los reproductores multimedia, lo primero que deberás hacer es brindar tu dirección de email o tu número de teléfono.

Una vez provistos, r ecibirás un email o un mensaje SMS con un enlace de activación para continuar con el proceso de suscripción.

Selecciona el plan más adecuado para ti. Puedes pasar a un plan inferior o superior en cualquier momento.

Crea una cuenta introduciendo tu email y una contraseña.

Ingresa una forma de pago.

¿Ves?, muy fácil poder contratar Netflix. A continuación, entregamos informaición sobre precios y planes

Precios y Planes de Netflix

Los precios y planes son los siguientes:

Básico: CLP 5.940 al mes

Estándar: CLP 8.320 al mes (posibilidad de agregar un miembro extra* por CLP 2.380 al mes)

(posibilidad de agregar un miembro extra* por CLP 2.380 al mes) Premium: CLP 10.700 al mes (posibilidad de agregar un miembro extra* por CLP 2.380 al mes)

No digas que no te avisamos, de seguro no te arrepentirás de suscribirte al sitio.