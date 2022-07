Disney Plus estrenó esta jornada el final de Ms Marvel. El sexto y último capítulo de la serie llegó con grandes emociones, luces y batallas en una producción que ha sido resistida por los fans.

Y es que con un gran inicio y prometedor, los últimos episodios de Ms. Marvel tomaron una dirección distinta y fue perdiendo su esencia juvenil, aunque en este sexto capítulo todo volvió y se le sacó provecho a sus mejores momentos.

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Ms. Marvel y su final. Si aún no la ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Ms. Marvel tuvo en su sexto capítulo a Kamala Khan de regreso en su casa, pero con la dificultad de salvar a Bruno y Kamran de los agentes de Control de Daños, ya que este último no podía controlar los poderes que le dejó su madre al morir.

Aquí Kamala y sus amigos idearon un plan en la escuela para escaparse de los agentes y poner a salvo a Kamran escapando del país.

En una batalla que tuvo los mejores momentos de Kamala en la serie y de sus nuevas habilidades, finalmente la joven pakistaní ayudó a salvar a su amigo a pesar de que este causó muchos daños al no poder controlarse.

Salvando el día, en el final del capítulo nos enteramos de un gran secreto que se tenía la serie y le abre la puerta de manera oficial a grandes personajes.

¿Cuál es la revelación del capítulo final de Ms. Marvel?

Aquí conocemos que Bruno estuvo analizando en detalle los exámenes de Kamala y saber de dónde provenían sus poderes, los que gracias al brazalete de su bisabuela salieron a la luz.

Pero a pesar de que en su momento se hablaba de un origen relacionado con sus raíces, Bruno le revela a Kamala que tiene una mutación.

Esta sola frase revela lo que muchos esperaban en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios: la existencia de los mutantes.

Este grupo está obviamente relacionado con los X-Men, personajes que hasta hace poco Marvel Studios no tenía los derechos y sí Fox, pero esto acabó cuando Disney compró a esta marca.

Ahora los mutantes, a través de Ms Marvel, parece que comenzarán a aparecer en el UCM y seguir la senda de lo que se mostró en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con la aparición de Charles Xavier (Patrick Stewart) en otro universo.

La revelación de que Kamala es una mutante es algo completamente nuevo, ya que en los cómics ella tiene un origen Inhumano. Aunque esto solo fue un adelanto de la impactante escena post-créditos del capítulo.

Kamala Khan volverá a la pantalla en The Marvels, película de Marvel Studios y que será una secuela de Capitana Marvel.