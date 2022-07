Este miércoles se estrenó el capítulo final de la serie Ms. Marvel de Disney Plus. La producción de Marvel Studios tuvo el debut de Kamala Khan (Iman Vellani) una joven que adquiere poderes con un origen en su cultura pakistaní.

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Ms. Marvel y su final. Si aún no la ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

El episodio tuvo quizás los mejores momentos de la serie, con Kamala salvando la ciudad y a sus amigos, y además controlando de forma épica sus nuevas habilidades gracias al brazalete de su bisabuela que despierta sus poderes.

Pero las dudas llegan en el final del episodio, con la inclusión de un importante personaje tanto para la producción como para el futuro de Ms. Marvel.

¿Tiene escena post-créditos Ms. Marvel?

Tal como todas las producciones de Marvel Studios, el último capítulo de Ms. Marvel tiene una escena post-créditos, la que se ubica después de los créditos animados.

¿Qué pasa en la escena post-créditos de Ms. Marvel y qué significa?

Luego de salvar el día con sus nuevos poderes, Kamala aparece en su cuarto en esta escena post-créditos, siendo llamada por su madre para que cumpla sus deberes mientras está lista para la acción con su nuevo traje.

Pero todo cambia cuando su brazalete tiene un destello y empieza a funcionar de manera extraña, hasta que causa una pequeña explosión que lanza a Kamala a su closet.

Pero quien aparece no es la joven superheroína, sino Carol Danvers, Capitana Marvel (Brie Larson). Extrañada por dónde se encuentra, en una habitación llena de posters de ella y los Vengadores, se muestra bastante confundida con lo que pasó. Tras esto la pantalla se va a negro y aparece el mensaje que volveremos a ver a Ms. Marvel en la película, secuela de Capitana Marvel, The Marvels.

El momento en cuestión aún es bastante confuso, pero lo que se entiende y tiene más sentido entre los fanáticos, es que alguna conexión tiene el brazalete de Kamala con Capitana Marvel y esto hizo que Carol se transportara a la habitación de la chica pakistaní, y seguramente envió a la protagonista de la serie al lugar donde estaba Danvers.

Recordar que tras Avengers: Endgame, no se ha sabido mucho de Carol Danvers, salvo por su aparición en la escena post-crédito de Shang-Chi donde junto a Bruce Banner analizan los 10 anillos.

The Marvels será la próxima película del personaje de Larson y que incluirá tanto a Iman Vellani nuevamente en el rol de Kamala Khan, como a Monica Rambeu (Teyonah Parris), hija de la mejor amiga de Danvers y que en la actualidad adquirió poderes en los eventos de Wandavision.

La secuela de Captain Marvel tiene fecha de estreno para el próximo 28 de julio del 2023.