Doctor Strange 2 | Cameos explicados y quiénes componen los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Llegó el día y los fanáticos de Marvel Studios ya pueden ir a los cines a ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva película del estudio y que tiene gigantes expectativas.

Y es que como su titular lo dice, la llegada del Multiverso está desatado y esta cinta con Sam Raimi como director, seguirá abordando lo que ya vimos en series como Loki y la película Spider-Man: No Way Home.

Si bien los grandes protagonistas son Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), muchos esperan ver varios cameos y que fueron prometidos en la campaña de El Multiverso de la Locura.

Y esto porque en uno de los últimos trailers oficiales se confirmó la aparición de Los Illuminati, grupo de los más grandes héroes de Marvel y que hasta ahora se desconocía quiénes lo integraban. Si bien se hicieron algunos guiños en los adelantos y se confirmó la aparición de un conocido personaje de los X-Men, son varios que llegarán a sorprenderse con quiénes componen el equipo.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si aún no ves la película y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos de Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene varios cameos, en especial logramos ver a varios Doctor Strange. La versión Defender que hace equipo y traiciona a América Chavez, Doctor Strange que fue parte de los Illuminati y el Doctor Strange maligno que enfrenta al Strange protagonista.

Pero los grandes cameos son sin suda Los Illuminati, quienes si bien tienen un triste final, fueron un gran momento para los fanáticos. Aquí te mencionamos a cada uno y quiénes son:

Mordo: Esta versión de Mordo, a quien conocimos en la primera Doctor Strange interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor. En esta segunda parte vuelve a interpretar a Mordo, pero la versión del Hechicero Supremo que es parte de Los Illuminati.

Capitana Carter: Un gran guiño para los fanáticos fue el regreso de Peggy Carter (Hayley Atwell), quien en este universo es la versión de Capitan América. Tal como vimos en la serie animada What If...?, Peggy es la capitana de este universo, aunque claro en su versión británica.

Black Bolt: Un cameo que pocos notaron es el de Black Bolt, miembro original de Los Illuminati y que fue interpretado por el actor Anson Mount, mismo que se puso en la piel de Black Bolt en la serie Inhumanos. Esta producción no tuvo mucho éxito, pero aún así Mount repitió su papel, aunque con una reinvención del héroe que protagonizó la serie.

Capitana Marvel: A diferencia de Carol Danvers (Brie Larson), esta capitana es la versión de Maria Rambeau, compañera y amiga de Danvers, y que en este universo es ella la heroína. El personaje fue interpretado nuevamente por Lashana Lynch, quien fue Rambeau en la película en solitario de Capitana Marvel en 2019.

Mr. Fantástico: Sin duda la revelación que más se tenía guardada Marvel era Reed Richards, líder de Los 4 Fantásticos e interpretado por justamente el actor que pedían los fans: John Krasinski (The Office, A Quiet Place). Esta interpretación fue una de las más aplaudidas, pero también deja muchas dudas de cara al futuro, ya que está confirmada una película de Los 4 Fantásticos y habrá que esperar para saber si se confirmará a Krasinski en el rol.

Profesor X: Tal como se pudo ver en los trailers, Sir Patrick Stewart volvió a su rol de Charles Xavier de las películas de X-Men, siendo el primer mutante en debutar en el UCM. La inclusión de Stewart como líder de Los Illumani, fue quien más tuvo protagonismo y deja la puerta abierta para que otros mutantes se unan al Universi Cinematográfico de Marvel.

Bonus track:

Si bien no fue uno de Los Illuminati, en la primera escena post-crédito otro personaje hizo un cameo, Clea (Charlize Theron). Uno de los intereses románticos de Strange en los cómics y quien es sobrina de Dormamu, Clea apareció sin mucha explicación para pedirle ayuda a Stephen en el multiverso.