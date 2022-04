Un nuevo spot televisivo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuvo la aparición de un nuevo personaje que algo se había adelantado en la serie animada What If...?.

Personaje de What If...? sorprende en nuevo adelanto de Doctor Strange 2: ¿De quién se trata?

Quedan pocos días para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y con la cercanía de su llegada a los cines los trailers e información de la película siguen apareciendo y volviendo locos a los fanáticos.

Y es que en un nuevo adelanto de TV que ya se filtró en redes sociales, se pudo ver a un nuevo personaje que ingresará al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque este ya tuvo su estreno en la serie animada de Disney+ What If...?.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Ya es sabido que What If...?, serie animada que retrata el multiverso de Marvel, tendrá una gran relevancia en los futuros protectos del UCM, pero Doctor Strange 2 parece ser la película que tendrá más referencias a esta producción.

Si bien en el primer trailer de la película apareció Doctor Strange Supreme, una versión maligna de Stephen Strange que tuvo dos capítulos en What If...?, un nuevo adelanto mostró por segundos a otro esperado personaje.

Y este no es nada más y nada menos que Capitana Carter, quien es la versión femenina de Capitán América y que protagoniza la historia de qué hubiera pasado si la agente Peggy Carter recibía el suero del supersoldado y no Steve Rogers.

Esta heroína protagonizó el primer episodio de What If...?, pero el video muestra por primera vez su versión live action aunque sea unos segundos.

La aparición de este personaje que había sido adelantada por un poster oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que se podia ver su escudo británico.

Con esto, se confirma que aparecerá Capitana Carter junto a también otros personajes del Multiverso, como Charles Xavier y posiblemente una nueva versión de Capitana Marvel o Supreme Iron Man.

Doctor Strange 2 se estrenará en cines el próximo jueves 5 de mayo, aunque tendrá funciones de preestreno el día miércoles 4.

Revisa a continuación el adelanto: