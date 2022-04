Queda exactamente una semana para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y las ansias de los fanáticos por ver la nueva película están cada vez más altas. Para calmar un poco los ánimos, Marvel ha compartido nuevo material que ha confirmado la participación de importantes personajes.

Se trata del grupo conocido como Los Illuminati, liderado por el Profesor Charles Xavier o Profesor X de los X-Men, y de quien ya se especulaba su participación luego de que se escuchara su voz en la escena donde Stephen Strange ingresaba a un gigantesco salón, en uno de los tráilers.

Si bien, no se muestra la cara de estos personajes, sí se muestra de más cerca al Profesor X, quien volverá a ser interpretado por Patrick Stewart.

La aparición de este grupo es fundamental, ya que en los cómics son ellos quienes protegen su realidad y otras dimensiones, así como de actos que puedan poner en juego la existencia misma.

¿Cómo se ve el Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

El nuevo clip muestra a Profesor X en una silla de ruedas amarilla similar a la que utiliza en los cómics y en su encarnación en la serie animada de los X-Men.

Mira la imagen a continuación

Revisa el momento exacto

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en los diferentes cines del país el próximo jueves 5 de mayo de 2022.