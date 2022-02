Patrick Stewart mantiene el misterio sobre el trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Una real locura fue el segundo trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y es que la película de Marvel Studios presentará, como su título lo dice, diferentes momentos del Multiverso y se rumorean un montón de superhéroes y personajes de los cómics.

Y quizás uno de los guiños del trailer que más concierne a los fans, es la posible aparición de un personaje de otra película fuera del UCM.

¡Atención! A continuación podría haber spoilers de Doctor Strange, aunque hablaremos solo de los rumores y lo salido en el segundo trailer de la película.

Como habrán notado quienes vieron el trailer, en un momento Stephen Strange es escoltado por robots tipo Ultron en un palacio ante una plataforma con varias siluetas que no se logran distinguir.

Pero una de ellas habla sobre "contarle la verdad" a Strange, y si bien solo se alcanza a ver un poco de su cabeza, por la voz los fans de inmediato notaron que era el actor Patrick Stewart, adelantando que volvería a su papel de Profesor X de X-Men.

Si bien esto no ha sido confirmado, este pequeño cameo del trailer viene a confirmar que veremos a varios personajes de Marvel, incluidos quienes aún no debutan en el mundo de los Avengers, como lo son los mutantes.

Pero esta jornada fue el mismísimo Stewart quien se refirió a estos rumores y al trailer de la película, aunque evitó confirmar si se trata de él o no en una entrevista con ComicBook: "la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años, entonces, no puedo ser responsable de eso”.

El actor estuvo en la trilogía inicial de X-Men, mientras que volvió a su papel del mutante más poderoso en la cinta X-Men: Días del Futuro Pasado, donde compartió escena con James McCavoy, actor que le dio vida a Xavier en la versión más joven.

Stewart decidió mantener el misterio sobre el trailer y esa escena en particular, aunque dio otros detalles sobre el momento en diálogo con Kevin McCarthy:

"No miro mucho las redes sociales y eso es principalmente un problema de tiempo, pero tengo que decir que, antes de la hora de dormir en la tarde del domingo (día de la publicación del trailer), recibí bastantes comunicaciones de amigos y gente que apenas conocía haciendo referencia a: ‘¿Ese eres tu?’. Por supuesto, ya sabes, solo estaba en casa esperando para ver el fútbol. Entonces, ¿cómo podría haber sido yo? Así es que tendremos que esperar y ver, ¿no?”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene fecha de estreno para el 6 de mayo del 2022, aunque a Chile llegaría un día antes en su estreno oficial.