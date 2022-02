Los trailers serán un condimento especial del Super Bowl y el nuevo adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness promete romperla en internet.

Este domingo 13 de febrero todo el mundo estará enfocado en el Super Bowl LVI, evento que tendrá la final de la NFL entre los Rams y los Bengals, y también el show de medio tiempo con exponentes del rap como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem.

Pero el Super Bowl también tiene muchos comerciales y trailers prometidos para salir durante el juego frente a millones de personas. Uno de ellos, es el anunciado segundo trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La secuela de Doctor Strange ya publicó su primer trailer en el estreno de Spider-Man: No Way Home, película que contó con el Hechicero Supremo en los pies del actor Benedict Cumberbatch.

Con el multiverso desatado y el regreso de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), Doctor Strange 2 promete ser el gran estreno de la primera parte del año para Marvel Studios. Y esta noche se publicará un segundo trailer, que según se ha revelado en redes sociales, será aún más increíble que el primero.

¿A qué hora sale el nuevo trailer de Doctor Strange 2?

Por ahora no hay una hora oficial de la publicación del trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Mandess, pero será desde las 20:30 horas de Chile, momento en que inicia el Super Bowl LVI.

Por lo que desde esa hora podría publicarse el trailer en las redes oficiales de Marvel Studios, aunque también existe otro antecedente que da señales de a qué hora será la publicación.

Los últimos trailers de películas de Marvel (o en colaboración) como Spider-Man: No Way Home y Moon Knight, fueron publicados exactamente a las 00:00 horas de Chile.

Pero no te preocupes, en esta misma nota con solo actualizarla podrás ver el trailer de Doctor Strange 2 apenas se publique.

Por ahora, revisa a continuación el primer trailer de Doctor Strange 2: