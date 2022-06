Doctor Strange in the Multiverse of Madness hizo su estreno oficial en el streaming gracias a Disney Plus, que esta semana presentó la última gran producción de Marvel Sutdios tras poco más de un mes de su llegada a los cines.

Y en una cinta donde Strange (Benedict Cumberbatch) y Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) se roban la película con su pelea multiversal, aunque ha sido también otro personaje que ha maravillado a los fans de Marvel.

En esta película América Chavez hizo su debut en el UCM y fue punto central de la película dirigida por Sam Raimi. Interpretada por la mexicana-estadounidense de 16 años, Xochitl Gómez.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no la has visto y no quieres enterarte de detalles, no sigas leyendo.

¿Quién es América Chavez?

América Chavez es un personaje de los cómics en Marvel y que fue el primer personaje de las historietas de superhéroes abiertamente lesbiana. Además, tiene un destacado poder como el de abrir portales a otras dimensiones y universo, tema central de Doctor Strange 2.

Y es que en la película nos cuentan la historia de América como una chica que ha viajado constantemente entre dimensiones desde que conoció sus poderes cuando pequeña y por accidente envió a sus madres a otro universo.

Sin poder encontrarlas, desde entonces Chavez ha ido a diferentes universos y en la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es perseguida por un villano que quiere sus poderes de viajar a otras dimensiones.

Con el correr de los minutos descubrimos que es Scarlet Witch quien busca quedarse con las habilidades de América, todo para viajar a un universo en que existan sus hijos para quedárselos.

Finalmente la superheroína mexicana recibe la ayuda de Doctor Strange, quien la protege y además la ayuda a controlar mejor sus poderes. Al lograr que Wanda recapacite y se de cuenta de que es controlada por el Darkhold, destruyéndolo, América puede al fin descansar.

En el final de The Multiverse of Madness el personaje de Xochitl Gómez es apadrinada por Streange y Wong, y entrena para convertirse en hechicera. Se espera que América Chavez vuelva en el corto plazo a un nuevo proyecto de Marvel, y muchos fans ya sueñan con los Young Avengers.

¿Dónde ver online Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenó el 22 de junio en el streaming y es una película exclusiva de Disney Plus, donde puedes suscribirte para ver esta y otras producciones de Marvel Studios.