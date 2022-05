Doctor Strange 2 | ¿Cuál es el futuro de Wanda tras los hechos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está aquí y este jueves fue el estreno oficial de la película, secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo y que no solo tiene a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) de regreso, sino también a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Tras los hechos de Avengers: Endgame, Wanda ha tenido que sobrellevar la partida de Vision, pero también todos los problemas que vimos en WandaVision, que terminaron con la protagonista convertida en la Scarlet Witch oficialmente.

Como mostraron los trailers, el personaje de Olsen llega a esta película por su conocimiento con el Multiverso, tema central de Doctor Strange 2, y también para seguir en su travesía.

Pero varios fans, sobre todo los que ya vieron la producción en cines, tienen bastantes dudas sobre el futuro del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si aún no ves la película y no quieres enterarte de lo que pasó, no sigas leyendo.

¿Qué pasó con Wanda en Doctor Strange 2?

Sin dudas que la actuación de Elizabeth Olsen dejó helados a algunos en las salas de cine, claro que lejos de la heroína que conocimos hace varios años, el Darkhold se ha apoderado completamente de Wanda y es la gran villana de Doctor Strange 2.

Con el objetivo de reunirse con sus hijos de otro multiverso y en el que sí existen, Wanda asesina a varias personas, incluidos a los Illuminati (en una de las escenas más fuertes de las películas de Marvel), con la misión de poder quedarse con los poderes de América Chavez y viajar libremente por el Multiverso.

Pero finalmente los planes de Scarlet Witch no logran su cometido, pero no porque alguien logre vencerla, sino porque ella misma se da cuenta de en quién se convirtió y que eso no la unirá con sus hijos, quienes ya tienen una madre (Wanda) en su universo.

Finalmente Wanda recapacita y se sacrifica para destruir el Darkhold y así nadie vuelva a ser atrapado por sus poderes malignos, pero en una escena de lejos vemos como se destruye la estructura y colina donde se encuentra Maximoff.

¿Qué pasará con el futuro de Wanda en el UCM?

Si bien se tantea su muerte en el desenlace de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la regla número uno del cine es que nadie está muerto hasta que no se muestre en pantalla. Además, ya sabemos que hay más de una Wanda en el Multiverso.

Esto significa que no sería extraño que Elizabeth Olsen vuelva a repetir su rol, más aún luego de que la misma actriz declarara en la promoción de la película que le gustaría tener una cinta propia. Lo cierto es que es difícil que Marvel Studios desaproveche esta opción, considerando la popularidad del personaje y que ya ha demostrado ser la más poderosa del Universo.

También hay que considerar los rumores desde Estados Unidos, que si bien ninguno se ha confirmado, se habla de que Olsen tendría un contrato para varios proyectos futuros en el UCM.

Otro punto a considerar es cómo Marvel podrá "limpiar" la imagen de Wanda luego de ser una sanguinaria villana en Doctor Strange 2, acabando con la vida de varios personajes y de varios universos, aunque también todo esto bajo el control del Darkhold.

Claro que no sería la primera vez que Marvel Studios cambie de bando a un villano, como ya lo hizo con Loki. Luego de matar a varias personas, el Dios interpretado por Tom Hiddleston se reivindicó en más de una oportunidad, incluso una de sus variantes hoy es totalmente bueno en los hechos de la serie Loki.

Habrá que esperar qué decide Marvel Studios con el futuro de Wanda Maximoff, pero que hoy en su punto más popular es difícil decir que será la última vez que veamos a Elizabeth Olsen en el papel.