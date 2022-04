A un poco más de dos meses del estreno de Thor Love and Thunder, las expectativas de los fanáticos están cada vez más altas, especialmente por conocer qué personajes de Marvel tendrán su cameo.

Uno de los que se ha especulado bastante es Loki, personaje interpetado por Tom Hiddleston, quien apareció por primera vez en la primera película de Thor, pero que después debutó en solitario para una serie de Disney+ que agregó nuevas dimensiones al personaje.

"Loki emprende un gran viaje interno que se siente muy nuevo y fresco. Y pensé: 'Me gustaría explorar este tipo de historia, sea Loki o no. Pero el hecho de que sea Loki es aún más interesante'", manifestó el actor a Total Film

El actor dejó en claro que al final de la primera temporada, la historia no ha terminado. "Creo que eso está muy claro. Loki es casi más inestable, turbulento, apasionado y caótico. como siempre ha sido. Y tal vez algo de eso necesita resolución. Hay cosas para desempacar".

Sin embargo, el actor tomó otra postura al ser consultado por sus apariciones en las futuras producciones de Marvel Studios.

¿Aparece Loki de Tom Hiddleston en Thor Love and Thunder?

Al ser consultado por su aparición tanto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como en Thor Love and Thunder, Hiddleston expresó que no tiene esa información e incluso mencionó a Andrew Garfield, actor que negó en todo momento su participación en Spider-Man: No Way Home, pero que finalmente apareció junto a Tom Holland y Tobey Maguire.

"Todo es desconocido. Ya sabes, solía pensar que podía predecir estas cosas, pero literalmente no tengo idea. ¡Y ni siquiera estoy haciendo un Andrew Garfield! Simplemente no lo sé".

Thor Love and Thunder se estrenará en cines el próximo 8 de julio de 2022.