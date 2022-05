Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la esperada nueva película de Marvel llegó este miércoles a varios cines a nivel mundial y por supuesto también llegó a Chile para su preestreno.

La película seguirá al Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) en un viaje donde atraviesa, junto a la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Wanda Maximoff/Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) aparecerá nuevamente en pantalla luego de los sucesos de WandaVision, serie que fue estrenada el año pasado en Disney+, y que mostró que fue lo que sucedió con la vengadora después de Avengers: Endgame.

Ella no será el único personaje que participará de la película. Los Illuminati, quienes dictan las reglas de sus propios universos, también lo harán. Esto se confirmó luego de que en algunos avances se viera al Profesor X (Patrick Stewart).

"En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios, el MCU desbloquea el Multiverso y empuja sus límites más allá que nunca", dice su sinopsis.

Si eres uno de los fanáticos acérrimos, de seguro ya tienes su entrada desde hace varias semanas, sin embargo, hay quienes les gusta esperar hasta el mismo día para comprar los boletos.

¿Quedan entradas para Doctor Strange 2? Revisa la cartelera y horarios

La buena noticia para los fans que todavía no hayan adquirido sus entradas, es que todavía quedan entradas para ver la función de este miércoles 4 de mayo y para toda la semana en diferentes horarios.

Si quieres comprar tu entrada en CineHoyts, ingresa AQUÍ.

Si quieres comprar tu entrada en Cinemark, ingresa AQUÍ.

Si quieres comprar tu entrada en Cineplanet, ingresa AQUÍ.