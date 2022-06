El pasado miércoles 22 de junio se estrenó Doctor Strange 2 en Disney Plus y en pocos días se transformó en una de las producciones más vistas del streaming.

Es que tras su exitoso paso por los cines a nivel mundial durante el mes de mayo, muchos fanáticos de Marvel estaban ansiosos por revivir la película que además de contar con el protagonismo de Benedict Cumberbatch, tuvo la participación de Xochitl Gómez como America Chavez, Benedict Wong como Wong y Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata.

Precisamente una de las mayores interrogantes de los seguidores del UCM con respecto a este último personaje es por qué Wanda Maximoff no está con Vision de Paul Bettany.

Cabe recordar que Olsen ha interpretado al personaje desde que apareció por primera vez en Capitán América: El Soldado de Invierno. Tras esto, fue una villana en Vengadores: La era de Ultron, pero se cambió de bando y fue importante en la batalla contra Thanos. Eso no es todo porque también tuvo su propia serie en Disney+ titulada WandaVision.

¿Por qué Vision no aparece en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

En una reciente entrevista Elizabeth Olsen reveló por qué la Bruja Escarlata no busca a Vision asegurando que en esta versión del multiverso, toda su historia se centra en recuperar a sus hijos.

"Hay toda una lista de cosas, como mi hermano, mis padres. Creo que la razón principal por la que hablábamos sobre si existe este multiverso, y en la versión del universo, esta mujer no estaba con Vision. No me gustaba tener eso siempre, pensé en ella como una Wanda más doméstica. Se divorciaron. Están separados. No está usando un anillo de matrimonio por una razón".

La actriz agregó "Me gustan ese tipo de cosas. Nos gustaba la idea de que ella estuviera sola. La idea realmente es que lo más importante una vez que te conviertes en madre en el mundo son tus hijos. Los niños también son parte de su mito. Creo que una vez que eres madre, la pérdida de tu hijo es más dolorosa que cualquier otra pérdida que puedas experimentar. Esa es realmente la razón".

