Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Cómo y dónde puedo ver online el último estreno de Marvel Studios?

Los fanáticos de Marvel Studios han tenido emociones de sobra este 2022 con un montón de películas y series que han llegado tanto a los cines como a la plataforma de Disney Plus, que tiene todo el contenido del UCM y el último estreno de la marca.

Y es que mientras series como MoonKnight y Ms. Marvel han dominado el streaming en las últimas semanas, en el cine Doctor Strange 2 simplemente la rompió este año posicionándose como una de las películas más vistas de Marvel.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, la película dirigida por Sam Raimi trajo una nueva versión del multiverso a las pantallas, con cameos imperdibles para los fanáticos y una escena post-créditos que dio de que hablar varias semanas.

Con tintes de terror y la continuación de la historia de Doctor Strange tras Spider-Man: No Way Home, la producción fue estrenada en el streaming a poco más de un mes de su llegada a los cines.

¿Dónde puedo ver por streaming y online Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está disponible para ver online desde el 22 de junio en Disney Plus. Solo debes sucribirte y ver el último estreno de Marvel Studios más todo el contenido de Disney como Marvel, Star Wars, Pixar y más.