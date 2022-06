La película de Marvel protagonizada por Benedict Cumberbatch debutó hoy en la plataforma de streaming Disney Plus y acá te contamos cuántas escenas post-créditos tiene.

Este miércoles 22 de junio, se estrenó en Disney+, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la última película de Marvel Studios protagonizada por Benedict Cumberbatch y como era de esperar, lo hizo con sus escenas post-créditos.

Si bien la cinta ya había debutado en cines durante el mes de mayo, muchos fanáticos esperaban su llegada al streaming para poder disfrutar nuevamente de las aventuras del Hechicero Supremo.

Además, muchos quieren volver a ver y revisar las escenas que hay después de los créditos debido a que estas presentan adelantos de las próximas producciones de Marvel.

La producción presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Doctor Strange 2 y qué significan?

Doctor Strange 2 tiene un total de dos escenas post-créditos. La primera tiene lugar luego de los créditos principales y es de carácter animado. Encontramos a Stephen Strange caminando por la calle cuando una misteriosa voz de una mujer aparece.

La gran sorpresa es que la actriz Charlize Theron hace su debut en el UCM y con un traje morado similar a la de una hechicera, le dice a Strange que debe ayudarla con un nuevo problema en el Multiverso, a lo que el Vengador accede rápidamente.

¿Quién es este personaje? Aunque no se nombra, es Clea. En los cómics, es una hechicera y discípula de Doctor Strange. Pero en un momento también se convierte en su interés amoroso, algo que fue tema durante la película.

Por ahora no hay detalles de cuál será el futuro del personaje de Theron en Marvel Studios, pero luego de los créditos se confirmó que Doctor Strange volverá.

En el caso de la segunda escena, esta tiene un tono más humorístico en el que volvemos a ver a un vendedor del universo de los Illuminati y que Strange lo dejó con un hechizo de golpearse durante tres semanas. La escena tiene al personaje al fin terminando el hechizo.

Si bien este momento no tiene mucha trascendencia, este personaje fue interpretado por Bruce Campbell, actor conocido por la saga Evil Dead y que acostumbra a tener cameos en la película del director de Doctor Strange 2, Sam Raimi.

