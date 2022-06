Doctor Strange 2 | ¿Quién muere y cuáles son los cameos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Un gran regalo para los fanáticos de Marvel Studios fue el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el streaming, ya que está disponible para ver online en Disney Plus. La secuela del Hechicero Supremo fue un gran éxito en cines, sobre todo por su temática del multiverso.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, Doctor Strange 2 ha vuelto a ser tema tras ser estrenada en la plataforma de Marvel, teniendo de nuevo en discusión tanto los cameos de la película, las muertes y misteriosa escena post-créditos.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no la viste y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

El Multiverso de la Locura trajo una gran cantidad de cameos de diferentes personajes de Marvel, tanto algunos que hicieron su debut, como otros que tuvieron su primera aparición en el UCM.

Si bien hay algunos que solo duran unos segundos, como un derrotado y asesinado Thanos, o la aparición del nuevo personaje de Charlize Theron en la escena post-créditos, sin duda que quienes se llevaron la atención fueron Los Illuminati.

Este grupo de superhéroes aparece en el universo al que viajan Doctor Strange y América Chavez y son una especia de Vengadores, juntando a los héroes más inteligentes y poderosos de la galaxia.

Quienes componen este equipo son los siguientes:

- Charles Xavier: líder de los mutantes y que hizo su estreno en el UCM siendo interpretado nuevamente por Sir Patrick Stewart.

- Mr. Fantástico: Reed Richards también debutó en el UCM en esta película, tomando el rol el actor John Krasinski (The Office, A Quiet Place), quien era un pedido de los fans para interpretar a este personaje.

- Capitana Carter: Este personaje fue sacado directamente de la serie animada What If...?, que presentó a una versión alternativa de Capitán América, esta vez con Peggy Carter como la heroína. Aquí debuta en el live action con la actriz Hayley Atwell, quien tuvo el papel de Peggy en Marvel Studios.

- Mordo: Este fue interpretado nuevamente por el actor Chiwetel Ejiofor, claro que esta fue una versión de otro universo del Mordo de Doctor Strange: Hechicero Supremo. Aquí él es el hechicero supremo, luego de la muerte del Doctor Strange de este universo.

- Capitana Marvel: Esta capitana de esta universo no es Carol Danvers (Brie Larson), sino que es Maria Rambeau, mejor amiga de Danvers. Además, es interpretada nuevamente por Lashana Lynch.

- Black Bolt: Un inhumano hizo su debut en el UCM y por el mismo actor que interpretó a este personaje en la serie de Marvel Inhumans, la que no es canon en el universo cinematográfico pero que en esta ocasión cruzó el multiverso para ser parte de los Illuminati, aunque con un traje más apegado a los cómics.

Además de Los Illuminati, tienen sus cameos algunas variantes de Doctor Strange. Existe el Doctor Strange Defender que hace equipo con América Chavez en el inicio, un Doctor Strange maligno que a muchos recordó el hechicero de What If...?, el Doctor Strange de Los Illuminati (quien está muerto en la película) e incluso una versión zombie con el cuerpo del Strange Supreme.

Y por último, Wanda también tiene su variante del Multiverso, quien es a la que intenta quitarle los hijos u no ha sido corrompida por el Darkhold como la Scarlet Witch que conocemos.

¿Quién muere en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Las muertes son varias en esta película, empezando por todas las variantes de Stephen Strange en el multiverso, quedando solo el Doctor Strange que conocemos a lo largo de la saga de películas.

Unos que duraron poco fueron Los Illuminati, ya que mueren todos los personajes (Mr. Fantástico, Black Bolt, Capitana Marvel, Capitana Carter y Charles Xavier). El único que no vemos morir es Mordo, quien no se enfrentó a Scarlet Witch.

Pero una que justamente genera muchas dudas es la misma Wanda. Y es que en el final, ella se sacrifica para destruir todo rastro del Darkhold y así que nadie más sea corrompido por este poder. En una escena que vemos a lo lejos en que se destruye toda la montaña, se insinúa que la ex Vengadora muere.

Pero lo cierto, y como la gran regla del cine, mientras no aparezca su muerte y su cuerpo de manera explícita, no ha muerto. De hecho, Marvel Studios aún tiene planes para el personaje e incluso se habla de una película propia protagonizada por Elizabeth Olsen.

Además, el gran poder que tiene a Wanda como una de las más poderosas del universo, no es nada comparado con un pequeño derrumbe.

¿Dónde ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Doctor Strange 2 está disponible oficialmente en el streaming desde este 22 de junio en Disney+ para todos sus suscriptores.