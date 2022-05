Doctor Strange acaba de llegar a la pantalla con su nueva película "El Multiverso de la Locura" en donde Wanda Maximoff también conocida como la Bruja Escarlata tiene un crucial papel en la trama.

En la ficción, la historia de la vengadora continua tras los eventos de Wandavision, serie de Disney Plus, en donde ella tras lo sucedido en el episodio final decide alejarse un tiempo de todos hasta que se reúne nuevamente con Dr. Strange, quien le pide información sobre el multiverso.

Tras el estreno de la popular película de Marvel muchos se preguntan si podrán continuar disfrutando de las historias del personaje de Elizabeth Olsen en pantalla, o si quizás tendrá su propia cinta, como ya ha ocurrido con otros conocidos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel tales como Hulk, Iron Man, Capitana Marvel, Black Widow, Capitán América, Thor, etc.

Recientemente la actriz entregó detalles sobre cuál es el siguiente paso para su personaje.

SPOILERS DE DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO HAS VISTO LA NUEVA PELÍCULA DE MARVEL TE RECOMENDAMOS NO CONTINUAR LEYENDO.





¿Cuál es el futuro de Wanda Maximoff en el MCU?

Olsen conversó con Extra sobre el final de Doctor Strange en donde comentó cómo eso afecta la continuidad de Wanda en el futuro señalando: "Hay un par de versiones diferentes de lo que podría suceder al final de esta película. Sobre todo, quiero escuchar lo que los fans que mejor la conocen, lo que les gustaría ver de ella a continuación”.

Asimismo, en una entrevista con Harper's Bazar, la actriz señaló: "Creo que Wanda siempre está a la vuelta de la esquina, así que no me siento mal al despedirme de ella”.

Revisa el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a continuación.