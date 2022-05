Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya llegó a los cines. La película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen se estrenó hace solo unos días, pero ya está en boca de todos.

La película de Marvel es una secuela de Doctor Strange (2016) y ocurre solo meses después de los eventos de Spider-Man: No Way Home (2021). En ella, el protagonista navega por el multiverso gracias a los poderes de América Chávez, una adolescente de tan solo 14 años interpretada por Xochitl Gomez, que es perseguida por un misterioso villano que quiere quitarle sus habilidades para viajar entre dimensiones.

No es novedad que Wanda, también conocida como la Bruja Escarlata, igualmente jugará un rol fundamental en Doctor Strange 2, considerando los eventos de WandaVision, en que el personaje de Olsen crea su propia realidad tras haber perdido todo.



¿Cuántas escenas post-créditos tiene Doctor Strange 2?

Como la gran mayoría de las películas de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene escenas post-créditos. En total son dos escenas, la primera de ellas ocurre luego de los créditos animados y la segunda ocurre después de los créditos finales.

¡IMPORTANTE! A continuación te encontrarás con spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no quieres conocer esa información, te recomendamos no seguir leyendo.



¿Qué significan las escenas post-créditos?

En la primera escena post-crédito de la película se ve a Doctor Strange caminando por la calle, cuando de repente le habla una mujer interpretada por nada más ni nada menos que Charlize Theron.

La mujer, que aparentemente es una hechicera, lo llama por su nombre. “¿Puedo ayudarte?”, le dice Strange, a lo que ella responde “Causaste una incursión y vamos a arreglarlo… A menos que tengas miedo”. Tras esto, el personaje de Theron abre un portal y Strange, sin dudarlo, la sigue.

Pese a que no se nombra en la película, todo parece indicar que el personaje de Charlize Theron es Clea, una hechicera que en los cómics es discípula e interés amoroso de Strange. Clea es hija de la villana Umar y sobrina de Dormamu, antagonista en Doctor Strange (2016).

La segunda escena post-crédito no tiene mucha relevancia para el MCU, ya que es más bien un tinte de humor. En ella se ve a un vendedor del universo de los Illuminati a quien Strange dejó con un hechizo que lo hizo golpearse durante tres semanas. La escena muestra al hombre finalmente terminando el hechizo.