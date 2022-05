El estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness hizo que varios quieran volver a revivir a Spider-Man No Way Home.

Spider-Man: No Way Home | ¿Dónde se puede ver por streaming la película y en qué plataforma?

Los cines del mundo tienen hoy el gran estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película que trae de regreso a Stephen Strange tras los hechos acontecidos en Spider-Man: No Way Home.

Y es que la película del arácnido protagonizada por Tom Holland tuvo por primera vez la trama del multiverso en la pantalla grande, con el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire al papel del Hombre Araña.

Con la participación de Strange (Benedict Cumberbatch), gracias al acuerdo entre Sony y Marvel Studios, hoy los universos paralelos son el gran enganche de Marvel en sus películas y también en series.

Pero a varios meses del estreno en cines de Spider-Man 3, lo que fue un gran éxito comercial, no son pocos los que quieren revivir la película luego del estreno de Doctor Strange 2.

Y es que hace unos días que la promoción de la película de Spidey ya tiene a la luz la participación de los otros Spider-Man, lo que fue un gran spoiler en los primeros meses cuando la película estuvo en cines, pero que ya no se oculta.

Los fanáticos están a la espera de poder ver por streaming en alguna plataforma No Way Home, lo que se ha podido hacer con películas de Marvel Studios en Disney Plus luego de poco más de dos meses del estreno en cines, o como en HBO Max donde las producciones de Waner salen 35 días después en la plataforma.

Pero a diferencia de estas, Sony Pictures no tiene estrenos inmediatos en las plataformas, aunque de todas maneras hay opciones para ver hoy mismo Spider-Man: No Way Home en tu casa.

¿Dónde puedo ver online Spider-Man: No Way Home?

Por ahora Spider-Man: No Way Home no está disponible para ver regularmente en una plataforma de streaming, pero sí está para comprarla o arrendarla online.

Google Play: Puedes comprar Spider-Man No Way Home a un precio de 14.000 pesos, o bien alquilarla a un precio menor de solo 3.400 pesos. Si la alquilas, tienes un plazo de un mes para empezar a verla, una vez comenzada, tienes 48 horas para terminarla o verla de nuevo.

Apple TV: Aquí también puedes comprar la película a un precio de 10.900 pesos, mientras que arrendarla sale solo 2.900 pesos, donde también tienes un periodo de tiempo para verla.

¿Cuándo se estrena en un streaming Spider-Man: No Way Home y en cuál?

Ya está confirmado que Spider-Man No Way Home se estrenará en Latinoamérica en HBO Max. De hecho, todas las películas estreno de Sony tienen el acuerdo con esta plataforma.

Por ejemplo, a fines de abril se estrenó Venom 2 en el streaming, película que salió en cines en octubre del 2021. Si de plazos se tratara, Spider-Man 3 se estrenó en cines en diciembre del 2021, por lo que tiene sentido que esos tres meses también puedan repetirse en HBO Max, teniendo fecha probable para julio en adelante del presente 2022.