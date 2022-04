Spider-Man: No Way Home | ¿Qué record rompió un fanático de El Hombre Araña?

Sin lugar a dudas que una de las películas más exitosas del último tiempo fue Spider-Man: No Way Home, cinta protagonizada por Tom Holland que contó con importantes apariciones debido a la confirmación del Multiverso.

La última película de Marvel estrenada en 2021, trajo de regreso a varios de los villanos de realidades paralelas (Duende Verde, Doctor Octopus, Sandman, Lagarto y Electro), pero también a dos conocidos Spidey: Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes ayudaron a Holland a retornar a los antagonistas a sus universos.

Tal fue el furor que causó que recientemente se dio a conocer que un fanático estadounidense de El Hombre Araña, logró una importante marca.

¿Qué marca rompió un fanático de Spider-Man: No Way Home?

Se trata de Ramiro Alanis, quien ha visto un total de 292 veces Spider-Man: No Way Home y no lo ha hecho desde su casa sino que en todas las oportunidades ha ido al cine a ver la película.

De esta manera, se adjudicó un record Guinness por asistir a más exhibiciones cinematográficas de una misma película, marca que ya había alcanzado una vez antes con Avengers: Endgame, pero que había perdido debido a que Arnaud Klein de Francia vio 204 veces la película Kaamelott: First Installment.

Si bien la cinta ya no se encuentra en las carteleras de cines, recientemente se conoció que llegará a la plataforma de streaming HBO Max, aunque todavía sin fecha establecida. Eso no es todo, porque también se encuentra disponible en su versión digital, y en Blu-ray y 4K Ultra HD.