Spider-Man: No Way Home rompe internet con esperada foto HD imitando el famoso meme apuntando con los Hombre Araña

Han pasado las semanas y todavía Spider-Man: No Way Home sigue dando de qué hablar. Y es que la película protagonizada por Tom Holland no fue solo un éxito en cines, sino también en redes sociales.

Con spoilers, teorías e imágenes de los grandes momentos de la cinta de Sony Pictures; la producción sigue siendo tema, sobre todo con la pelea por ser la película más popular de los Oscar 2022.

Pero este miércoles los fanáticos se encontraron con una gran sorpresa y regalo en redes sociales, ya que llegó la esperada imagen full HD retratando el conocido meme de los Spider-Man apuntándose.

Con una versión de los cómics con los tres Hombre Araña, es que ahora los fans ya tienen la versión real del meme por Spider-Man No Way Home. Te avisamos que a continuación hay spoilers de la película.

Hoy las redes sociales se infestaron con la esperada imagen de Tom Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield con sus disfraces de Spidey. Y es que si bien se desconoce si la imagen es de hace poco o la hicieron cuando grabaron el filme, todos perdieron la cabeza al ver a los tres actores apuntándose tal como retrata el conocido meme.

A continuación te mostramos la fotografía, y también la imagen versión protector de pantalla de tu smartphone. ¿No es suficiente? También puedes ver la rápida reacción de los fans mezclando el meme con la fotografía.