¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Que se sabe de la película de Miles Morales

Fue durante junio de este 2023 que se estrenó en cines la secuela de Spider-Man Into the Spider-verse. Spider-Man: Across the Spider-verse continuo con la historia de Miles Morales recorriendo el multiverso y conociendo a más Hombres Arañas en el camino.

Con un gran éxito en taquilla los fanáticos de los superhéroes ya se encontraban esperando el estreno de la tercera película la que desde antes de estrenarse la secuela tenía una fecha de estreno definida.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-verse en cines?

Tristemente debido a la huelga de guionistas en Estados Unidos es que Beyond the Spider-verse vio problemas con su estreno. Y es que inicialmente se informó que la cinta tenía fijado su estreno para el 29 de marzo de 2024, menos de un año después del estreno de Across the Spider-verse.

Lo cierto es que la huelga solo agravó los problemas que ya habían con anterioridad. Y es que hasta día de hoy Beyond the Spider-verse sigue sin una fecha de estreno definida para su llegada a los cines.

Hay que recordar que la película dejó al público enganchado listo para una tercera película y es que un grupo de Hombre Arañas se revolucionó contra Miguel O’Hara.

Mientras estos Spiders buscan a Gwen Stacy, por otro lado Miles Morales se encuentra atrapado en un universo alterno al de él y en peligro sin saber si es que fue salvado por sus compañeros o no.

Anteriores problemas

Un par de semanas después del estreno de la película en los cines ya se veían problemas con llegar a la fecha de estreno de la tercera cinta. Y es que el mismo equipo de animación había mencionado en entrevistas que no había manera de que llegaran a tener la película lista para la fecha de estreno.

Esto se habría debido a que se estaba pensando en Across The Spider-verse más que en la siguiente parte. Posteriormente llegó la huelga de guionistas y la película finalmente se postergó.

De momento aún no se han dado más informaciones al respecto de la posible fecha de estreno o sobre si se continuará con el estreno de una tercera parte de la saga de Miles Morales y es que la huelga de guionistas y actores ya finalizó en Estados Unidos hace unas cuantas semanas.

Ni Sony Pictures ni Marvel han dado indicios de alguna fecha para entregar nueva información sobre la tercer entrega de la película y se espera que prontamente nos den más detalles de lo que será la cinta animada.