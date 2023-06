¿Quién muere en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Este jueves 1 de junio se realizó el estreno a nivel nacional de la película Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: a través del Spider-Verso), filme que trae de regreso a Miles Morales y sus amigos como Peter Parker y Gwen Stacy, entre otros.

Es en ese contexto donde muchos fanáticos tenían la gran duda de qué muerte afectaría a Miles, ya que el hecho de ser “Spider-Man” casi siempre ha estado indudablemente ligado a la pérdida de un ser querido.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Quién muere en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Como dijimos anteriormente, la muerte de un ser querido siempre ha estado ligado al hecho de ser Spider-Man, si en las versiones live action del hombre arácnido éramos testigos de la muerte del tío Ben, de Gwen Stacy y de la tía May respectivamente en sus respectivas versiones, el hecho de que veríamos una muerte en “Spider-Man: a través del Spider-Verso” era prácticamente un hecho.

Para fortuna de los fanáticos de Miles Morales, el hombre arácnido no sufre la perdida de ninguno de sus seres queridos en esta entrega, no obstante, gran parte del argumento cinematográfico del filme trata sobre esto y una posible muerte del padre de Morales, el oficial de la PDNY, Jefferson Davis.

Sin embargo, debemos recordar que “Spider-Man: Across the Spider-Verse” es la primera parte de una cinta que se contará en dos películas, la segunda se llama anunciada durante los créditos se llama “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” y será la tercera entrega de la saga y cuyo estreno se espera para el mes de marzo del 2024, donde por fin conoceremos si la historia traerá o no malas noticias para Miles Morales y su cercanos.