El significado del final de Spider-Man: Across the Spider-Verse ¿Hay tercera parte?

Este miércoles 31 de mayo se realizó en nuestro país la avant premier de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: a través del Spider-Verso), filme que es una secuela directa de la cinta lanzada en 2018, “Spider-Man: un nuevo universo” con Miles Morales como protagonista.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

El significado del final de Spider-Man: Across the Spider-Verse

El sorpresivo final de Spider-Man: Across the Spider-Verse deja más dudas que certezas para los fanáticos del hombre arácnido, ya que todo comienza cuando Miles Morales cree haber llegado a su universo para salvar a su padre de la muerte por parte de “La Mancha”, situación que da un giro en 180° cuando descubre que el universo al que fue enviado no era el de él, mas bien era el de universo sin Spiderman.

Es ahí donde ve que su tío Aaron Davis se encuentra vivo, situación que más allá de la emoción de Morales al ver a su querido tío con vida, se ve interrumpido al sufrir un ataque de un sujeto desconocido, no antes de darse cuenta que en ese universo su padre ya se encontraba fallecido.

A la par de estos hechos, Spider-Gwen se encuentra en otro universo reuniéndose con unos viejos y nuevos amigos, incluido Peter Parker, Spider-Punk y otros, con el objetivo de salvar y traer a su universo a Morales.

Finalmente, la película termina con la impactante noticia de que, en ese universo Aaron Davis no era “Merodeador”, ya que en ese universo el personaje era una variante de Miles Morales.

¿Qué explicación hay?

El final de “Spider-Man: a través del Spider-Verso” quedó completamente abierto, sin indicar qué pasará con los padres de Morales en su universo, con “La Mancha” o incluso con Spider-Man 2099, quien fue en busca de Morales a su universo para detenerlo.

Esto es una indicio que se viene una nueva secuela en este universo cinematográfico, situación que es confirmada en el mismo filme tras los primeros créditos con un tímido mensaje que indica que Miles Morales regresará en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, tercera parte de la saga y cuya fecha de estreno hasta el momento es el 29 de marzo del 2024.