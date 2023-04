Spider-Man: Across the Spider Verse está pronta a estrenarse en los cines y ya se nos revelaron a los personajes que forman parte de la cinta animada.

¡Falta menos! Spider-Man: Across the Spider-Verse revela a los protagonistas de la historia

La segunda entrega del Spider-verse de Miles Morales sigue entregándonos nuevo material y es que ya sabemos por el tráiler que en Spider-Man: Across the Spider-verse veremos a las distintas variantes del hombre arácnido en su lugar de reunión.

La película protagonizada por Shameik Moore en el papel de Miles tiene su fecha de estreno fijada para junio y Sony entregó nuevas imágenes de los personajes para los fanáticos con el fin de hacer más corta la espera.

Revelados nuevos protagonistas de la película

Este último tiempo Sony Pictures estrenó nuevos poster oficiales de los personajes principales de la película animada en ellos pudimos ver a Miles y Gwen Stacy en sus trajes de Spider-Man y Spider-Gwen, los que se pudieron ver en CinemaCon.

A parte de los póster oficiales de Miles Morales y Gwen Stacy, también podemos ver a Jessica Drew, Spider-Man 2099, Pavitr y Spider-Punk, puedes revisar la imagen a continuación:

Asimismo se nos reveló que personajes como Scarlet Spider, Cyborg Spider-Woman se sumarán en esta nueva película y Peter B. Parker y Mayday Parker regresan en esta secuela, así como también el villano “La Mancha”.

¿Pueden aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire?

Por el momento detalles sobre una posible aparición de los Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield no hay pero los rumores de su aparición en esta secuela o en la tercera parte que se estrenará en 2024 siguen generando una gran expectativa para los fanáticos que esperan ver a los actores en la franquicia de películas animadas.

Spider-Man: Across the Spider-verse se estrena mundialmente el 2 de junio de 2023 y Spider-Man: Beyond the Spider-verse se estrena menos de un año después, en marzo de 2024.