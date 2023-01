Nicolas Cage le dió voz al Spider-Man Noir en Spider-Man Into the Spider-Verse, ahora el actor revela que sucederá con su personaje en la tan esperada secuela del Spider-Verse.

¿Spider-Man Noir estará en Across The Spider-Verse? Nicolas Cage entregó nuevos detalles

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, que tiene por título Spider-Man: Across the Spider-Verse, tiene su estreno programado para junio de este año, en dónde se espera que se unan diferentes hombres araña en la película en que Miles Morales se aventura aún más en el Spider-Verse.

¿Spider-Man Noir no formará parte?

Nicolas Cage fue uno de los encargados de prestar su voz para representar al Spider-Man Noir en la primera cinta, una versión en blanco y negro del arácnido.

En conversaciones con el medio Screen Rant, Cage se encontraba promocionando “The Old Way” pero le preguntaron sobre Across The Spider-Verse, en dónde respondió que no ha sido llamado por Sony para volver a interpretar al personaje.

“Tendrías que preguntarle a Sony. No sé qué está pasando con eso. Nadie me ha hablado acerca de la película. Preguntales. No lo sé, de verdad no lo sé. Desearía que me llamaran. Me encanta Spider-Man Noir, también. Spider-Man es el superhéroe más genial. Y si lo combinas con Cagney, Bogart y Edward G. Robinson, vamos, es un gran personaje”, comentó.

Con estos dichos todo parece apuntar que el arácnido en blanco y negro no tendrá lugar en la nueva cinta animada de Sony en la cual se profundizará aún más lo que es el Spider-Verse con una gran cantidad de Spider-Men que apareceran en la nueva película.

Aunque en la nueva entrega veremos nuevamente a Miles Morales y Gwen Stacy/Spider-Gwen, personajes de la primera entrega que se estrenó en 2018 y que ahora verá su esperada secuela el 2 de junio de 2023.