¡Llega al streaming! Spider-Man: Across the Spider-Verse tiene fecha de estreno online

Los estrenos traídos directamente desde el cine este 2023 para el streaming no paran y hoy llegó la noticia que miles esperaban. Spider-Man: Across the Spider-Verse finalmente llegará a una plataforma de manera oficial y sin costos extras.

La cinta que se estrenó en cines en junio no tardó prácticamente nada en llegar al streaming y sus fanáticos podrán disfrutarla nuevamente o quienes no alcanzaron a hacerlo en cines, tendrán la oportunidad de ver una de las mejores películas de superhéroes del año.

¿Cuándo y dónde se estrena Spider-Man: A Través del Spider-Verso?

La última película animada del arácnido y producida por Sony Pictures se estrenará el próximo 3 de noviembre en el streaming. Y la plataforma que traerá Spider-Man 2 será HBO Max.

El streaming ya es conocido por su categoría de “Del Cine a tu Casa”; trayendo estrenos del año y algunas con pocos meses de espera a su colección.

Y es que en los últimas semanas HBO ha traído varios estrenos como La Noche del Demonio 5, Megalodón 2, Los Fabelman, The Flash o TÁR. Y de hecho este viernes 27 de octubre tendrán a La Monja 2 que incluso sigue en cines.

¿De qué se trata Spider-Man: Across The Spider-Verse?

Siguiendo los acontecimientos de la primera película donde Miles Morales (Sharmeik Moore) se hizo Spider-Man y conoció a varios como él en el Spider-Verse; ahora tiempo después los problemas llegan nuevamente a su vecindario.

El nuevo villano, la Mancha, es un rival de temer para Miles, pero no el único. El Multiverso vuelve a toparse con él gracias a Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), que le traerá una difícil decisión que lo pondrá en medio de sus seres queridos y además contra un montón de Spider-Man de cientos de otros universos.

Across The Spider-Verse tuvo una tremenda recepción en cines este año, justo unas semanas antes de que ocurriera la pelea en cartelera de Barbie y Oppenheimer. Y ahora con su llegada al streaming, la cinta vuelve a estar en la conversación de los fanáticos que han tenido un 2023 dividido con otros estrenos de Marvel.

El mejor mes para ser fan de Spider-Man:

El estreno de Across The Spider-Verse llega en un tremendo momento donde Spider-Man está siendo de lo más popular.

Y es que el 20 de octubre llegó el videojuego Marvel’s Spider-Man 2 a PlayStation y PC. Juego que está siendo de lo más comentado del año y que tiene a Peter Parker compartiendo justo con Miles Morales.

Por lo que los fans pueden tener una maratón por partida doble con el videojuego y también el estreno en noviembre de Spider-Man en HBO Max.

La cinta animada del 2023 se suma a otras películas del arácnido que tiene el streaming. Y es que en la plataforma se encuentran El Hombre Araña 1 y El Hombre Araña 3 dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Peter Parker.

Mientras que para los fans de Andrew Garfield, se encuentran las dos películas de Amazing Spider-Man.