Este 20 de octubre por fin un nuevo videojuego del Hombre Araña para PlayStation estará disponible para los millones de fanáticos. Marvel’s Spider-Man 2, la tercera parte de esta épica saga que comenzó con el premiado Spider-Man y luego continuó con Spider-Man: Miles Morales; tiene su increíble desenlace.

Una experiencia increíble y a la que tuvimos acceso anticipadamente para ver de primera mano lo nuevo de Insomniac Games. A continuación te contamos nuestro análisis y experiencia con Marvel’s Spider-Man 2. Y tranquilo, que nos guardamos todos los spoilers de la historia y los personajes.

Comentario de Marvel’s Spider-Man 2: Necesitaba esta película

Entrando en el mundo de las reseñas de videojuegos, la espera por poder jugar Spider-Man 2 era gigante. Y es que con todo el hype que quedó tras ver a tres Hombre Araña peleando juntos en la pantalla grande hace unos años, sentimiento que se repitió las cintas animadas de Miles Morales y el Spiderverso, era la oportunidad perfecta para tener todas las expectativas puestas en Marvel’s Spider-Man 2.

Por primera vez utilizar a Peter Parker y Miles Morales al mismo tiempo era desde ya una promesa que le dejaba tarea al videojuego; sumado a una exigencia que no es sorpresa entre los fanáticos y sobre todo del arácnido.

Hay detalles que no son spoilers sobre la historia y ya han estado en los tráilers, como que Kraven sería el villano principal pero también está la inclusión de Venom. Dos pesos pesados y que te podemos adelantar que no serán los únicos antagonistas que te encontrarás, con uno casi al principio y que fue una grata sorpresa.

Marvel’s Spider-Man 2 tiene un ritmo bastante ágil por momentos, pero como toda historia de videojuego también tiene otros bastante lentos. Tendrás que tener paciencia, porque nos encontramos algunos momentos con excesiva lentitud o tramas pausadas. Como ejemplo, en una de las primeras aventuras tuvimos que caminar, lentamente, por un laboratorio o recorrer lentamente la casa de Peter. Pero tranquilo, es poco comparado con la diversión que nos presentan.

De alguna forma también quieren que nos adentremos en los personajes, sus miedos, objetivos y conocerlos mejor. Algo que se logra bastante bien, y es que con algunas lentitudes también hay profundidad. Y eso es de los grandes logros de Spider-Man 2; sobre todo con el desarrollo de Peter Parker.

La historia en general está muy entretenida, pero no te sorprendas si por ahí te encuentras alguna tarea algo innecesaria o que simplemente podrías saltarte. Como problemas del vecindario (eres el amigable vecino Spider-Man, tú te lo buscaste) que quizás necesitarían más a un bombero u otros que ni siquiera necesitan a alguien (hay una tarea de Miles que es básicamente ayudar a un niño a conectar unos cables).

Y sí, con más de 20 horas de juego hay varios momentos que uno desearía pasar más rápido para avanzar en la historia, pero otros simplemente queremos tener más tiempo para columpiarnos por las calles de Nueva York que volvieron más grandes que nunca.

Las gráficas de la ciudad deben ser de los puntos fuertes del juego, y es que ninguna película puede envidiar lo que pudimos apreciar en materia de efectos en PlayStation 5. Sí, visualmente vale cada maldito segundo este juego.

En los próximos días entraremos en más detalles con los spoilers, que obviamente son claves para explicar la historia esta vez. Pero lo que sí te podemos contar sin arruinarte la experiencia, es lo siguiente:

Con puntos geniales y un par tediosos, Marvel’s Spider-Man 2 es un increíble juego, entretenido y que se la juega con varios cambios en la jugabilidad que hacen fantástica la experiencia. Aunque Peter es mucho más protagonista, la inclusión de Miles aporta frescura en la historia y varias habilidades a las que no estamos acostumbrados.

Jugabilidad: Me sentí como un niño otra vez, pero con golpes matones y volando

Sí, Spider-Man 2 trae muchas más funciones y mejoras a la jugabilidad. Desde columpiarse por los edificios (sumado al extenso mapa), ambos Hombre Araña tienen una velocidad y técnicas notables a la hora de pasear por la ciudad.

Punto a favor de esta secuela y a la que se suma las características únicas de Peter y Miles. El primero y como habrás visto en los tráilers tiene los brazos metálicos de araña, mientras que Morales aporta una diferencia grande a Parker con sus habilidades eléctricas.

Ambos son un plus en las peleas con los villanos, la que para quienes no son expertos es bastante fácil de aprender. Ahí los más conocedores le sacarán el jugo a los diferentes movimientos, mientras quienes jueguen por primera vez este juego o no sean tan fanáticos; no les será difícil aprenderse los distintos golpes.

Las peleas son un real desafío y aunque a veces se repiten un poco, se ponen complicadas con rivales más fuertes que otros o que sus escudos o fuerza se presentan como una complejidad extra.

Algunos críticos al videojuego no son tan fanáticos de esta habilidad excesiva de Spider-Man de los golpes tipo Batman y extrañan más el uso de la telaraña. Algo que por ahora queda pendiente para próximas versiones de esta saga. De todas formas se ve un avance y una variedad a la hora de pelear.

El tema del vuelo es otra cosa, y es que añadirle alas a los Spider-Man como ya se había anunciado, le da un plus tremendo al momento de moverte en largas distancias. Punto para arriba aquí para Insomniac, siendo el punto más fuerte en la jugabilidad a la hora de recorrer los distintos barrios del videojuego.

Con el avance del juego te irás encontrando con más sorpresas, pero sin duda que la jugabilidad queda en lo alto y ya con la primera batalla con uno de los villanos, queda totalmente demostrado.

Pero mientras vayas mejorando, los personajes arácnidos tendrán mejores habilidades, velocidad y técnicas que suman en la experiencia.

Ya por el lado estético, le doy otro punto al tema de los trajes. Y es que aunque Miles tiene algunos más desconocidos o rupturistas; Peter Parker tiene los clásicos del videojuego y de las películas que mejoran aún más la experiencia.

Este 20 de octubre saldrá a la venta aunque los usuarios de PlayStation ya pueden reservarlo en la PS Store. En los próximos días te daremos más detalles sobre el juego y spoilers.

Galería: Capturas de la jugabilidad de Marvel’s Spider-Man 2 (sin spoilers)