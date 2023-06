Las sorpresas de Spider-Man: Across the Spider-Verse ¿Cuáles son los cameos de la película?

Este jueves 1 de junio se estrenó de manera oficial Spider-Man: Across the Spider-Verse, secuela de la película lanzada en 2018 llamada “Spider-Man: Un nuevo universo”, filme que marcaba el inicio de un multiverso de “Spider-Mans”, por lo que gran expectación había de acuerdo a los posibles cameos que existirían en esta cinta.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos de la película?

En total, la película también llamada en Hispanoamérica como “Spider-Man: A través del Spider-Verso” adelantó semanas antes que habría un total de 240 personajes en el filme, la gran mayoría de ellos serían Spider-Man de otros universos.

Sin embargo, la gran atención del público se la llevaron los personajes que han salido en live action del universo arácnido, los cuales te invitamos a revisar a continuación.

Donald Glover como Merodeador:

Quizás el cameo más grande de este filme es la aparición del alter ego de Childish Gambino, el actor y cantante norteamericano hace una breve, pero importante aparición en el universo de Miles Morales, en lo que parece ser su retorno al personaje que interpretó en solo una oportunidad en Spider-Man Homecoming del año 2017.

Sra. Chen de Venom:

Un cameo que sacó risas y aplausos en la nueva entrega de Spider-Man, se trata de la señora Chen, personaje a esta altura icónico de la saga Venom y que en este largometraje fue interrumpida por la aparición de “La Mancha” en uno de sus tantos cambios de universo.

¿Salen Holland, Garfield y Maguire en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

En tanto, muchas especulaciones hubo en torno a la aparición de uno o varios de los Spider-man live action, ya sea de Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire, situación que no ocurrió como un cameo como tal, pero que sí tuvo escenas de momentos icónicos de los arácnidos de Garfield y Maguire, como el luto de Garfield por la muerte del Capitán George Stacy y la icónica muerte del tío Ben de Tobey.

Junto a los personajes live action que hacen su aparición en este filme, se encuentran icónicos Spider-Mans, como el de la serie “Amazing Spider-Man”, el hombre araña de lego con una entretenida secuencia o los Spider que aparecieron en la primera versión del filme, Peni Parker y Spider-Ham.