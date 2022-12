¿Falta mucho? Spider-Man into the spider-verse estrena nuevo teaser

Durante el último tiempo hemos vivido una época en la que las películas de Marvel están dominadas por las versiones en carne y hueso de Los Vengadores o Guardianes de la Galaxia. No obstante, existen excepciones, entre ellas Sony, que ha triunfado con la animación más cautivadora de Spider-Man: Across the Spider-Verse y que llegará a la pantalla con una nueva cinta que promete encantar a sus fanáticos.

¿Cuál es el teaser oficial de Spider-Man: Across the Spider-Verse 2?

El teaser oficial es el siguiente:

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse 2?

El largometraje tendrá su lanzamiento en la pantalla grande el día 2 de junio de 2023. Cabe señalar que es la misma historia anterior, con la diferencia de que esta nueva película se alargará durante dos películas. Por su parte se estima que la segunda parte de la historia llegará a los cines en 2024.

El primer debut de Spider-Man: Un nuevo universoconsolidó a la fama por completo a Miles Morales, el joven que incorporó poderes arácnidos y que se topó con distintas ediciones alternativas del superhéroe. Ahora, siguiendo esa lógica, la compañía decidió re construir de forma más atractiva la historia.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La sinopsis oficial, señalada por Sony describe lo siguiente:

Miles Morales regresa para el siguiente capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a tiempo completo a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan encontrado.

¿Cuál es el reparto de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

El elenco de Spider-Man Across the Spider-Verse es: